桃園永安漁港漂流木公園2人溺水 民眾聯手搶救脫險

桃園市新屋永安漁港的漂流木公園，昨天傍晚有2名外籍男性結伴戲水，疑似下水誤入海岸深水區不慎溺水，當即大聲呼救，岸邊民眾聯手救起及實施CPR搶救，所幸2男子救起意識清楚，消防人員緊急送醫治療觀察。

桃園市消防局指出，來台工作的28歲及29歲的2名外籍移工，昨天天氣炎熱，2人結伴前往永安漁港綠色隧道的漂流木公園旁海岸戲水，至昨天傍晚6時，2人下水疑似誤入海岸深水處，突然腳踩不到地，一人溺水、一人被水嗆到，2人大聲呼救，岸邊民眾聽到男子溺水求救，立即下水救出2男上岸，其中29歲移工溺水立即實施CPR搶救，民眾炎打119報案。