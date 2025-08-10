聽新聞
0:00 / 0:00
桃園永安漁港漂流木公園2人溺水 民眾聯手搶救脫險
桃園市新屋永安漁港的漂流木公園，昨天傍晚有2名外籍男性結伴戲水，疑似下水誤入海岸深水區不慎溺水，當即大聲呼救，岸邊民眾聯手救起及實施CPR搶救，所幸2男子救起意識清楚，消防人員緊急送醫治療觀察。
桃園市消防局指出，來台工作的28歲及29歲的2名外籍移工，昨天天氣炎熱，2人結伴前往永安漁港綠色隧道的漂流木公園旁海岸戲水，至昨天傍晚6時，2人下水疑似誤入海岸深水處，突然腳踩不到地，一人溺水、一人被水嗆到，2人大聲呼救，岸邊民眾聽到男子溺水求救，立即下水救出2男上岸，其中29歲移工溺水立即實施CPR搶救，民眾炎打119報案。
消防局據報立即出動警消救護12人及2輛救護車到場救援，救護人員趕到接手救援上救護車，2移工男子意識清晰，並將溺水清醒的29歲移工緊急送醫治療觀察，所幸2人均無生命危險。消防局呼籲，永安漁港漂流木公園海岸，並非合法戲水區，嚴禁民眾下文游泳戲水，民眾前往遊憩=力請遵照告示不要下水，避免危險。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言