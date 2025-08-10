快訊

桃園永安漁港漂流木公園2人溺水 民眾聯手搶救脫險

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市新屋永安漁港的漂流木公園，昨天傍晚有2名外籍男性結伴戲水，疑似下水誤入海岸深水區不慎溺水，當即大聲呼救，岸邊民眾聯手救起及實施CPR搶救，所幸2男子救起意識清楚，消防人員緊急送醫治療觀察。

桃園市消防局指出，來台工作的28歲及29歲的2名外籍移工，昨天天氣炎熱，2人結伴前往永安漁港綠色隧道的漂流木公園旁海岸戲水，至昨天傍晚6時，2人下水疑似誤入海岸深水處，突然腳踩不到地，一人溺水、一人被水嗆到，2人大聲呼救，岸邊民眾聽到男子溺水求救，立即下水救出2男上岸，其中29歲移工溺水立即實施CPR搶救，民眾炎打119報案。

消防局據報立即出動警消救護12人及2輛救護車到場救援，救護人員趕到接手救援上救護車，2移工男子意識清晰，並將溺水清醒的29歲移工緊急送醫治療觀察，所幸2人均無生命危險。消防局呼籲，永安漁港漂流木公園海岸，並非合法戲水區，嚴禁民眾下文游泳戲水，民眾前往遊憩=力請遵照告示不要下水，避免危險。

桃園新屋永安漁港漂流木公園傳意外，兩名外籍男性戲水不慎愵水，幸民眾伸出援手，救出溺水移工送醫。圖／消防局提供
