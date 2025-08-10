桃園平鎮住宅突發大火 1女租客全身40％二度燒燙急救

桃園市平鎮區東豐路一棟住宅今天凌晨大火，濃煙火焰燃燒，43歲高姓女子受困屋內，119據報出動消防人員搶救，在火場救出高女脫困，但是高女全身40％二度燒燙傷，救護人員迅速將高女美醫急救，該火警真正起火原因，正由消防局火調人員火場鑑定調查釐清中。

消防局指出，平鎮區東豐路一棟3層樓住宅今天凌晨3時45分，該處住宅3樓出租房間突發大火，屋內家具等易燃物起火一發不可收拾，家具、冷氣機大火燃燒中付之一炬，立即出動警消41人及14輛消防車、2輛救護車到場救援，火場傳出高女受困屋內，消防人員冒險進入3樓火場救出高女，緊急送醫急救。