桃園平鎮住宅突發大火 1女租客全身40％二度燒燙急救

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市平鎮區東豐路一棟住宅今天凌晨大火，濃煙火焰燃燒，43歲高姓女子受困屋內，119據報出動消防人員搶救，在火場救出高女脫困，但是高女全身40％二度燒燙傷，救護人員迅速將高女美醫急救，該火警真正起火原因，正由消防局火調人員火場鑑定調查釐清中。

消防局指出，平鎮區東豐路一棟3層樓住宅今天凌晨3時45分，該處住宅3樓出租房間突發大火，屋內家具等易燃物起火一發不可收拾，家具、冷氣機大火燃燒中付之一炬，立即出動警消41人及14輛消防車、2輛救護車到場救援，火場傳出高女受困屋內，消防人員冒險進入3樓火場救出高女，緊急送醫急救。

高女全身40%二度燒燙傷傷勢嚴重，經緊急送醫治療，仍在醫院急救處理觀察，暫無生命危險，火勢已在清晨撲滅，起火原因將由火調人員火場鑑定後，釐清真正起火原因。

桃園市平鎮區東豐路一棟住宅出租屋凌晨火災，一名女子受困全身40％二度燒燙送醫急救。圖／消防局提供
相關新聞

影／小琉球玩SUP海流將12人帶至外海 安檢所守望發現異狀急救援

水上活動SUP（立式划槳）是小琉球熱門水上活動之一。海巡署南部分署第五岸巡隊小琉球安檢所昨9日下午2時許，發現在中澳沙灘...

新北少女搭Uber返家遇車禍 噴飛車外爆頭慘死驚悚畫面曝光

駕駛多元化計程車的55歲吳男今晨載17歲朱女，行經新北市中和區環河西路欲左轉光環路時，與對向55歲莊男駕駛的轎車發生碰撞...

北市警攔檢汽車下秒3男跳車逃 熱血騎士助警追人

台北市警方日前在台北市萬華區和平西路執行路檢，攔停1輛汽車時，車輛後座3名男子突跳車逃逸，員警急追帶回2人，經查該車2女...

獨／台中中正公園有男子燒成火球 全身80%燒燙傷命危

台中市消防局在昨天下午獲報，北區中正公園內，有人燒成火球，警消到場評估，男子仍有意識，初估全身有80至100%的燒燙傷面...

又是酒駕男子酒後開車撞停等區 機車騎士急救不治

又是酒駕撞死人，湯姓男子今天清晨涉嫌酒後開車，在台中市大雅區追撞前方機車停等區的機車，女騎士送醫急救不治，警方依公共危險...

桃園永安漁港漂流木公園2人溺水 民眾聯手搶救脫險

桃園市新屋永安漁港的漂流木公園，昨天傍晚有2名外籍男性結伴戲水，疑似下水誤入海岸深水區不慎溺水，當即大聲呼救，岸邊民眾聯...

