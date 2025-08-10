快訊

新北少女搭Uber返家遇車禍 噴飛車外爆頭慘死驚悚畫面曝光

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

駕駛多元化計程車的55歲吳男今晨載17歲朱女，行經新北市中和區環河西路欲左轉光環路時，與對向55歲莊男駕駛的轎車發生碰撞，巨大撞擊力導致乘客朱女噴飛車外當場死亡。吳男酒測值0.19，詢後雙方駕駛均依過失致死罪送辦，吳男另依公危送辦。

中和警方今天凌晨1時許接獲報案，中和區環河西路發生車禍事故，警員到場發現1名17歲朱姓女子因撞擊拋飛車外當場死亡，駕駛Uber的吳姓男子（55歲）頭部及手部擦傷，另1輛車駕駛莊男（55歲）則是右手輕微挫傷。

據了解，死者朱女凌晨1時許於頂溪捷運站旁1間飛鏢店射飛鏢，結束後搭上55歲吳男駕駛的Uber準備返回中和區中正路友人住處。當吳男沿中和區環河西路行駛經光環路時，未等左轉燈亮起就直接左轉，此時對向1輛由55歲莊男駕駛的轎車剛好行經，見狀煞車不及攔腰撞上正左轉的Uber。巨大的撞擊力導致坐在Uber後座的朱女當場噴飛車外，頭部破裂明顯死亡。

警方對雙方進行酒測，發現吳男酒測值達0.19，吳男警詢時供稱並未飲酒，因氣喘不適噴支氣管擴張劑所致，但警方仍依法將他依公共危險、過失致死罪嫌送辦。另外肇事的莊男酒測值為0，但警方查出他無照駕駛，詢後依過失致死罪嫌送辦，並開出無照駕駛罰單。確切肇事原因仍待警方調查釐清。

救護人員趕抵現場救援。記者黃子騰／翻攝
救護人員趕抵現場救援。記者黃子騰／翻攝
被撞的Uber右後車門明顯凹陷，坐在後座的朱女噴飛車外慘死。記者黃子騰／翻攝
被撞的Uber右後車門明顯凹陷，坐在後座的朱女噴飛車外慘死。記者黃子騰／翻攝
雙方行經中和區環河西路與光環路口時發生碰撞。記者黃子騰／翻攝
雙方行經中和區環河西路與光環路口時發生碰撞。記者黃子騰／翻攝
雙方行經路口時發生碰撞。記者黃子騰／翻攝
雙方行經路口時發生碰撞。記者黃子騰／翻攝

