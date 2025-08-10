快訊

影／小琉球玩SUP海流將12人帶至外海 安檢所守望發現異狀急救援

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

水上活動SUP（立式划槳）是小琉球熱門水上活動之一。海巡署南部分署第五岸巡隊小琉球安檢所昨9日下午2時許，發現在中澳沙灘前方水域有10多艘SUP疑遭海流帶到外海有異狀，恐無法自行返回岸際，隨即啟動應變機制，趕赴現場，平安救回2教練與10遊客。

第五岸巡隊指出，9日下午2時許小琉球安檢所守望人員掌握海面目標，距離中澳沙灘約0.7浬位置，發現多艘SUP疑受海流影響漂離岸際帶往外海，研判遊客無法自行返回岸際，隨即啟動緊急救援。

小琉球安檢所長張龍全等3人攜帶救援裝備，搭乘漁民駕駛膠筏「承翰1號」與通報觀光船「藍鯨6號」前往馳援，下午2時半抵達現場海域，清查12人（12艘SUP）在海面上漂浮等待救援，有2名教練、10名遊客（5男5女），平均年齡25歲左右。

後續由膠筏「承翰1號」及觀光船「藍鯨6號」陸續將12人平安救援，載返小琉球漁港，獲救人員表示，身體無大礙、無受傷，無需就醫，謝謝海巡人員救援。

第五岸巡隊提醒，水上活動前可先到「GoOcean海洋遊憩風險資訊」App查詢附近的海域狀況，若在海上、港區或岸際發生緊急狀況，可打海巡118報案專線。

第五岸巡隊小琉球安檢所昨9日下午2時許，發現在中澳沙灘前方水域10多艘SUP疑遭海流帶到外海有異狀，恐無法自行返回岸際，啟動應變機制，趕赴現場，將2名教練、10名遊客救援上岸。圖／第五岸巡隊提供
