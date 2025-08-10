撿到皮夾將2000元順走 新竹女遭法辦要罰6.5倍

新竹彭姓女子去年9月22日凌晨在市區一間夾娃娃機店拾獲林姓男子遺失的皮夾，彭好奇心驅使將皮夾打開，並將皮夾內的2000元抽走，再將皮夾任意丟棄，直到林男發現皮夾遺失向警方報案，才查獲彭女侵占財物；新竹地院審理終結，彭被依侵占離本人所持有之物罪判罰金1萬3000元，換言之，彭貪圖2000元，最後得多付出6.5倍的代價。

判決書指出，30歲彭女於去年9月22日凌晨在竹市一間夾娃娃機店拾獲林男遺失的皮夾，內有2000元現金，彭未將皮夾交由警方處理，反而侵占為己有，將2000元花用殆盡，隨後將皮夾隨意丟棄，最終遭林報警，發現彭女所為。