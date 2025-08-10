涉助殯葬業者搶生意 新北3警洩死者個資 1人求重刑

新北市警局勤務指揮中心許姓、邱姓警員及樹林分局勤指中心陳姓員警，洩漏送醫不治亡者個資給殯葬業陳姓父子3人，搶先取得生意，業者以「領點數」為暗號，按月交付6萬元回報，許涉收賄234萬元，新北地檢署依貪汙治罪條例罪嫌起訴；陳、邱因坦承犯行，緩起訴1年，分別支付公庫8萬及3萬元。

陳姓父子3人在板橋新海路從事殯葬業，陳父先前就結識任職板橋分局的許姓警員，許後來調市警局勤指中心擔任執勤員。起訴指出，新北市殯葬及禮儀公司多達上千家，同業間競爭激烈，為取得第一手死亡案件訊息，陳自2019年4月起，以每月6萬元代價行賄許。

許為牟私利，將110受理民眾報案死亡案件訊息，用手機通訊軟體將「破門」、「自然」詞句與案件地址傳遞給陳，陳每月中旬以「領點數」為暗號，相約在市警局附近面交。許從2019年4月至2022年10月，3年多來共收賄234萬元。

許2019年4月招攬邱姓同事，並提供1支手機，邱礙於情面不便推託，曾提供1次死亡案件訊息給陳姓業者。樹林分局陳姓員警則由陳姓業者協助處理母親後事，陳得知員警也調至分局勤指中心，以曾「盡心協助處理陳母喪葬」為由請託。陳姓警員後來曾無償將十多筆死亡案件訊息傳給對方。

許在偵查期間認罪並繳回犯罪所得，新北檢認為他身為執法人員，竟長期、定期收賄，嚴重敗壞警察形象，惡性重大，依違背職務收受賄賂罪起訴，建請法院從重量刑。