補助款疑買名牌包 馮明珠升官喊卡

高雄醫學大學董事長陳建志與小港醫院副院長馮明珠爆出不倫戀，原是醫界私領域的緋聞，卻意外牽扯出教育部「大南方咀嚼吞嚥健康產業人才培育基地計畫」經費疑遭挪私用。教育部日前派員至小港醫院查核，陳、馮兩人都在場，均列調查名單。

教育部表示，確實前往查核高醫大附設醫院受委託經營的高雄市立小港醫院違失案，後續會依此次查核情形檢視，如涉及不當或違法，將依法論處。

高醫大回應，該校一向嚴格遵循主管機關規範，訂有明確經費使用與核銷規定，並設有審查及內控制度，杜絕不當支用，對於外界關注事項積極稽核，若有違法或失當情事，必當依法處理。馮明珠也在醫院聲明稿，透露從緋聞、人事升遷案到補助款爭議，承受巨大壓力，「對身心造成嚴重傷害」。

教育部補助高醫大5年7500萬元執行這項計畫，目的是培育吞嚥與咀嚼照護領域人才，推動臨床與研究發展。但隨著陳建志、馮明珠緋聞曝光，傳出計畫經費疑遭馮挪作私用，包括購買化妝品、名牌包等個人開銷。

教育部7日派出6名專員至小港醫院查核，據了解，除了當場詢問陳、馮二人，並調閱過去經費支用紀錄、相關文件及對資金流向進行比對，調查結果若確認涉及不當或違法使用補助款，將依法追究相關人員責任。

另外，陳建志還被質疑利用董事長職權介入醫院人事運作，馮明珠原為小港醫院副院長，近期傳出將升任高醫大總院副院長，為此教育部發函高醫大，要求相關人士在調查期間不得異動，馮留任原職。

醫界人士指出，大南方咀嚼吞嚥健康產業人才培育基地計畫屬全國性重點補助計畫，5年來投入資金與心力龐大，任何經費挪用或管理不當，都可能拖延患者治療與人才培育進度。

據了解，此案仍由教育部調查中，相關事證與責任歸屬仍有待釐清。