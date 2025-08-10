新聞眼／緋聞案恐引爆政治風波

高醫大董事長陳建志涉緋聞風暴，教育部火速調查，似欲防止高醫內部爭鬥外溢擴散，但高醫董事會與學校間摩擦衝突多年，傳有南部國策顧問對高醫董事會諸多不滿，事件是否演成更大政治風波，值得觀察。

陳建志與小港醫院副院長馮明珠爆地下情沸沸揚揚，網路社群甚至爆料，與馮內定升任高醫大總院副院長不無關聯，疑是高醫大董事長的私情影響人事。全案除馮明珠疑似違規使用「大南方嚼吞嚥計畫」補助款買名牌包等是非，也傳出陳建志在馮明珠的安排下，私往小港醫院接受醫美療程，未經申報使用管制藥品。高市衛生局已對此裁罰。

有人推測高醫董事長緋聞案，是燃爆高醫大董事會與學校間衝突的關鍵一擊。近年高醫經營政策偏狹，痛失市立大同醫院經營權，家族旁支也因高爾夫球場被收回經營權與高市府槓上，最近董事長婚外情被掀開，在在指向董事會與學校不合拍。而創設高醫的陳家政治屬性偏藍，近年幾起事件又頻頻開槓執政的綠營，白色巨塔的爭鬥不無外溢擴散成為政治事件的可能，執政高層若不快速平息風波，屆時恐背監管不力罪名。