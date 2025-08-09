聽新聞
「平時很乖巧」17歲犯嫌搶台東銀樓被逮 前東家懷疑他受指使
台東市昨晚間發生銀樓搶案，嫌犯搶劫價值54萬元的金項鍊後脫逃，警方獲報成立專案小組，鎖定嫌犯動向，今天上午10點多在市區志航路住家，逮捕還在睡覺的17歲未成年陳姓嫌犯，並將其帶回警局詢問中，並持續追查金飾下落及有無共犯。
專案小組表示，陳嫌連續4天在市區探勘6家銀樓，昨天晚間7點40分見中華路及正氣路口一家銀樓，只有老闆娘在顧店，用辣椒水噴眼搶走4條金項鍊立即逃跑，店家雖追出卻來不及攔阻，立即報警後，警方即成立專案小組，並調閱監視器畫面，鎖定嫌犯騎乘的腳踏車動向追人。
警方今天上午鎖定嫌犯是住在台東市志航路的17歲陳姓少年，立即動員專案小組人員，報請台東地檢署指揮偵辦，前往逮捕嫌犯。據了解，嫌犯當時還在睡覺中。員警將人帶回局裡時，嫌犯家人及鄰居都錯愕不已，不敢相信少年就是搶銀樓嫌犯。
警方初步調查，陳姓嫌犯是中輟生，曾向友人透露要搶銀樓，接著去高雄行騙。由於陳嫌臥室未發現金飾，警方先帶他搜尋，先是在住家附近一條產業道路邊坡草叢找到做案衣物及偷來騎乘的腳踏車，至於金項鍊目前尚未尋獲。至於為何要行搶及是否有共犯，警方正追查贓物和犯案動機。
店家親友表示，昨天搶匪在店裡面進進出出約2個小時，說他在高雄做水泥工，父親節要買金項鍊給花蓮的爸爸，還出來門口打電話，親友覺得顧客言行怪異，就在門口偷拍這位奇怪的客人，後來大家出去吃飯，搶匪看到店裡只剩1人，就拿出辣椒水下手行搶。
曾帶過嫌犯工作的老闆說，這個孩子來自單親家庭，父親因酒駕入監，這孩子很乖、很古意，平時工作都很正常認真，知道他是搶銀樓嫌犯時，他有點意驚訝意外，有可能有人指使他的，還是要等警方調查清楚了。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
