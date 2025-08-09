捲不倫戀及醫療爭議 小港醫院透露副院長馮明珠身心遭重創

快訊

男「肝炎變肝癌」闖診間施暴毆打醫生 台大醫院發聲了

聯合報／ 記者郭韋綺王昭月／高雄即時報導

高雄市小港醫院副院長馮明珠接受美容療程掀爭議，小港醫院今發布聲明，強調並無違規或不當行為，濫藥、造假病歷均是不實指控，籲各界尊重醫療隱私。馮明珠也透過醫院聲明稿透露從緋聞、人事升遷案到補助款爭議，承受巨大壓力，「對身心造成嚴重傷害」。

小港醫院今晚表示，近期部分媒體與網路社群報導「副院長接受美容療程」一事，內容不符事實，為防止錯誤訊息擴散，造成社會大眾誤解，特發布聲明。

針對「過程未經手術照會、無病歷登錄，還私自用麻醉藥物」情節，港醫表示，醫療處置有病歷記錄，處置前照會麻醉醫師，說明麻醉風險，在病人簽署同意書後執行。麻醉作業全程由具專科資格的麻醉醫師施行，並記載麻醉藥物使用過程，非私用麻藥。

相關療程經醫病雙方溝通與評估說明後進行，醫療決策與處置均由醫療團隊依專業判斷執行，副院長無施壓或指示醫師等行為，亦未曾有醫師因此案辭職。且此案依規定完成收費程序，並非免費或規避收費。.高雄市衛生局已調查醫院相關行政作業並裁處，醫院會依衛生局建議，進行後續改善，並持續強化內部流程與管理機制。

小港醫院表示，馮明珠副院長在此案中僅以病人身分接受醫療美容處置。多年來，她全心投入醫療服務與公共事務，長期奉獻所學。然過去一個月間，因失真報導引發的輿論批評與人格抹滅，已使她承受巨大壓力，身心造成嚴重傷害。

院方表示，醫療制度的檢討與優化應著眼於系統本身，而非情緒歸咎於個別病人。懇請社會各界回歸理性。

醫師 衛生局 馮明珠

