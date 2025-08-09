快訊

高雄警員車掛督導證停整天…店家反映遭嗆「不移怎樣」 分局說話了

歐盟真的輸了嗎？從對美「龍蝦零關稅」看出與川普談判的智慧

桃園暑期消防營 近百位孩子闖濃煙迷宮學防災救命本領

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

為提升孩童防火防災知識與自我保護能力，桃園市消防局第2大隊中壢分隊今上午在中壢分隊與中壢舊社公園舉辦「一日消防，終生消防」暑期消防營，總共6關分別為濃煙迷宮大逃生、防救溺大作戰、滅火小英雄、急救小先鋒、搶救消防員及終極大考驗，讓孩子們透過親身體驗，在遊戲與操作中學習火場逃生、水域安全、心肺復甦術等實用知識，寓教於樂、收穫滿滿。

濃煙迷宮大逃生在煙霧模擬設備的協助下，打造出一座伸手不見五指的火場迷宮。孩子們必須靠著低姿勢、貼牆前進，模擬逃生動線。這一關不僅讓學童深刻體會濃煙的危險，更學會火場中「小火快逃，濃煙關門」的黃金法則。防救溺大作戰關卡中，指導員向學童示範「防溺5步」叫、叫、伸、拋、划，並教導安全下水前的準備事項。透過模擬救援操作，孩子們了解到即使只是玩水，也不能掉以輕心。

滅火小英雄關卡，學童們排隊等著體驗滅火器的使用與消防車出水實作。在指導員的帶領下，孩子們親手操作水滅火器，練習對準火源根部噴射，不少小朋友興奮大叫「我滅火成功了」；急救小先鋒教學區則由專業人員教導如何辨識緊急情況、撥打119報案流程、施作CPR及使用AED等關鍵技能。

搶救消防員，則是提泡沫桶、拖拉水帶、搬運假人，模擬真實救災時的搬運與奔跑挑戰；終極大考驗不只是測驗，更像一場搶答賽。

第二大隊長簡慈彥表示，此次營隊不僅是一次防災知識的推廣，更希望讓孩子們從小建立正確的安全觀念與應變能力。「只要孩子懂得自保，家長也會安心。這些知識將陪伴他們一生，關鍵時刻甚至能救人救己。」

為提升孩童防火防災知識與自我保護能力，桃園市消防局第2大隊中壢分隊今上午在中壢分隊與中壢舊社公園舉辦「一日消防，終生消防」暑期消防營。圖／桃園市消防第2大隊提供
為提升孩童防火防災知識與自我保護能力，桃園市消防局第2大隊中壢分隊今上午在中壢分隊與中壢舊社公園舉辦「一日消防，終生消防」暑期消防營。圖／桃園市消防第2大隊提供
為提升孩童防火防災知識與自我保護能力，桃園市消防局第2大隊中壢分隊今上午在中壢分隊與中壢舊社公園舉辦「一日消防，終生消防」暑期消防營。圖／桃園市消防第2大隊提供
為提升孩童防火防災知識與自我保護能力，桃園市消防局第2大隊中壢分隊今上午在中壢分隊與中壢舊社公園舉辦「一日消防，終生消防」暑期消防營。圖／桃園市消防第2大隊提供
為提升孩童防火防災知識與自我保護能力，桃園市消防局第2大隊中壢分隊今上午在中壢分隊與中壢舊社公園舉辦「一日消防，終生消防」暑期消防營。圖／桃園市消防第2大隊提供
為提升孩童防火防災知識與自我保護能力，桃園市消防局第2大隊中壢分隊今上午在中壢分隊與中壢舊社公園舉辦「一日消防，終生消防」暑期消防營。圖／桃園市消防第2大隊提供

中壢 消防員

延伸閱讀

桃園傳火警…屋內疑氣爆2人傷燙傷 隔壁90歲老婦險遭波及

「遇水則Father」桃園救溺特訓 教你5步自救法

澎湖籍漁船失火冒濃煙 船長跳海逃生獲救

影／疑失蹤移工…驚悚掛20樓高壓電纜亡 台電、消防今著裝爬電塔救援

相關新聞

高雄警員車掛「督導證」停整天 店家反映遭嗆「不移怎樣」 分局說話了

高市三民一警分局十全派出所劉姓巡佐，常將私車停在派出所旁影印店前，車上還掛義交督導證，一停就一整天，影響客戶及員工進出，...

影／爸爸節搶走台東銀樓54萬金項鍊！17歲嫌犯被捕

台東市昨晚間發生銀樓搶案，嫌犯搶劫價值54萬的金項鍊後脫逃，警方成立專案小組，鎖定嫌犯動向，今天上午10點多在市區志航路...

疑地基遭沖刷淘空…新莊化成路工廠用堆高機搬運機具 路面突坍陷破洞

新北市新莊區化成路今天下午有1家工廠用推高機搬運機具時，輪下路面突然坍陷1個洞，警方到場查看後通報新莊區公所，初步懷疑是...

桃園暑期消防營 近百位孩子闖濃煙迷宮學防災救命本領

為提升孩童防火防災知識與自我保護能力，桃園市消防局第2大隊中壢分隊今上午在中壢分隊與中壢舊社公園舉辦「一日消防，終生消防...

影／北市男開車載女友沒煞車「連撞2車」 拒絕透露為什麼出事

李姓男子今天中午開車載女友要回淡水住處，不明原因未煞車，直直撞上前方停等的汽車，再擦撞一輛雙載機車，釀現場4人受傷送醫，...

影／三重大叔父親節發酒瘋大鬧鄰居 吼員警：開槍打我啊！

新北市三重區昨天深夜有1名中年男子在街上發酒瘋鬼吼鬼叫，警方趕抵處理，他還嚷著「拜託，開搶打死我啊！謝謝」。最終被五花大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。