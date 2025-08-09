桃園暑期消防營 近百位孩子闖濃煙迷宮學防災救命本領
為提升孩童防火防災知識與自我保護能力，桃園市消防局第2大隊中壢分隊今上午在中壢分隊與中壢舊社公園舉辦「一日消防，終生消防」暑期消防營，總共6關分別為濃煙迷宮大逃生、防救溺大作戰、滅火小英雄、急救小先鋒、搶救消防員及終極大考驗，讓孩子們透過親身體驗，在遊戲與操作中學習火場逃生、水域安全、心肺復甦術等實用知識，寓教於樂、收穫滿滿。
濃煙迷宮大逃生在煙霧模擬設備的協助下，打造出一座伸手不見五指的火場迷宮。孩子們必須靠著低姿勢、貼牆前進，模擬逃生動線。這一關不僅讓學童深刻體會濃煙的危險，更學會火場中「小火快逃，濃煙關門」的黃金法則。防救溺大作戰關卡中，指導員向學童示範「防溺5步」叫、叫、伸、拋、划，並教導安全下水前的準備事項。透過模擬救援操作，孩子們了解到即使只是玩水，也不能掉以輕心。
滅火小英雄關卡，學童們排隊等著體驗滅火器的使用與消防車出水實作。在指導員的帶領下，孩子們親手操作水滅火器，練習對準火源根部噴射，不少小朋友興奮大叫「我滅火成功了」；急救小先鋒教學區則由專業人員教導如何辨識緊急情況、撥打119報案流程、施作CPR及使用AED等關鍵技能。
搶救消防員，則是提泡沫桶、拖拉水帶、搬運假人，模擬真實救災時的搬運與奔跑挑戰；終極大考驗不只是測驗，更像一場搶答賽。
第二大隊長簡慈彥表示，此次營隊不僅是一次防災知識的推廣，更希望讓孩子們從小建立正確的安全觀念與應變能力。「只要孩子懂得自保，家長也會安心。這些知識將陪伴他們一生，關鍵時刻甚至能救人救己。」
