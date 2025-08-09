快訊

趙露思認「半隻腳跨出演藝圈」 直播哽咽求工作：在這我沒得幹了

MLB／昔7球滿壘爆炸→今11球滿壘守住 曾豪駒看鄧愷威：沒有亂了陣腳

輕颱楊柳路徑曝光！最快下周二發布海警 這兩天最接近台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

影／北市男開車載女友沒煞車「連撞2車」 拒絕透露為什麼出事

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

李姓男子今天中午開車載女友要回淡水住處，不明原因未煞車，直直撞上前方停等的汽車，再擦撞一輛雙載機車，釀現場4人受傷送醫，李男警詢時拒絕透露「為什麼出事」，儘管未在車上查獲違禁品，警方懷疑他有所隱瞞，目前仍戒護就醫。

北投警方9日中午12點24分獲報，北投區大度路與立德路口發生交通事故，李男（22歲）開車不明原因未減速，直直撞上前方停等紅燈邱姓男子（42歲）所駕駛的汽車，再擦撞一旁同樣停紅燈的黃男（62歲）雙載機車。

撞擊力道大，監視器畫面可見李男車頭撞上前方車輛車尾後，90度翻轉車尾再掃到一旁停等雙載機車，畫面怵目驚心。

警方指出，現場4人送醫，分別為李男、李男乘客女友、雙載機車2人，所幸均沒有生命危險，由於李男警詢時拒絕透露為什麼肇事，警方目前派員在醫院戒護就醫，認定他情況穩定再對他製作筆錄。

台北市北投區今天中午發生追撞事故，現場4人受傷送醫。記者翁至成／翻攝
台北市北投區今天中午發生追撞事故，現場4人受傷送醫。記者翁至成／翻攝
台北市北投區今天中午發生追撞事故，現場4人受傷送醫。記者翁至成／翻攝
台北市北投區今天中午發生追撞事故，現場4人受傷送醫。記者翁至成／翻攝
台北市北投區今天中午發生追撞事故，現場4人受傷送醫。記者翁至成／翻攝
台北市北投區今天中午發生追撞事故，現場4人受傷送醫。記者翁至成／翻攝
台北市北投區今天中午發生追撞事故，現場4人受傷送醫。記者翁至成／翻攝
台北市北投區今天中午發生追撞事故，現場4人受傷送醫。記者翁至成／翻攝

女友 北投 紅燈

延伸閱讀

獨／遭老闆囚禁五星飯店持「私密照」威脅不准跑 北市警3小時救出

議員稱U-Sport場域受限 北市體育局：持續招募業者

噁男酒下藥迷昏女友再性侵...想用800萬和解失敗判關9年定讞

校花女友爆有孕！鹿希派全說了 吳宗憲大讚準媳婦這一點

相關新聞

高雄警員車掛「督導證」停整天 店家反映遭嗆「不移怎樣」 分局說話了

高市三民一警分局十全派出所劉姓巡佐，常將私車停在派出所旁影印店前，車上還掛義交督導證，一停就一整天，影響客戶及員工進出，...

影／爸爸節搶走台東銀樓54萬金項鍊！17歲嫌犯被捕

台東市昨晚間發生銀樓搶案，嫌犯搶劫價值54萬的金項鍊後脫逃，警方成立專案小組，鎖定嫌犯動向，今天上午10點多在市區志航路...

影／北市男開車載女友沒煞車「連撞2車」 拒絕透露為什麼出事

李姓男子今天中午開車載女友要回淡水住處，不明原因未煞車，直直撞上前方停等的汽車，再擦撞一輛雙載機車，釀現場4人受傷送醫，...

影／三重大叔父親節發酒瘋大鬧鄰居 吼員警：開槍打我啊！

新北市三重區昨天深夜有1名中年男子在街上發酒瘋鬼吼鬼叫，警方趕抵處理，他還嚷著「拜託，開搶打死我啊！謝謝」。最終被五花大...

影／新北五股砂石車沿途掉泥塊 警方將直接寄罰單給車主

國內對於車輛載運貨物滲漏、散落其實罰頗重，但道路上仍時常可見砂石車沿路掉泥漿土塊，輕則汙染環境，重則易釀事故造成無辜傷亡...

桃園傳火警…屋內疑氣爆2人傷燙傷 隔壁90歲老婦險遭波及

桃園市中壢區華勛街208巷一棟民宅，今下午1時27分許突然起火燃燒，濃煙漫布天際，消防人員獲報到場後，立即布水線灌救，7...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。