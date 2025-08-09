聽新聞
影／北市男開車載女友沒煞車「連撞2車」 拒絕透露為什麼出事
李姓男子今天中午開車載女友要回淡水住處，不明原因未煞車，直直撞上前方停等的汽車，再擦撞一輛雙載機車，釀現場4人受傷送醫，李男警詢時拒絕透露「為什麼出事」，儘管未在車上查獲違禁品，警方懷疑他有所隱瞞，目前仍戒護就醫。
北投警方9日中午12點24分獲報，北投區大度路與立德路口發生交通事故，李男（22歲）開車不明原因未減速，直直撞上前方停等紅燈邱姓男子（42歲）所駕駛的汽車，再擦撞一旁同樣停紅燈的黃男（62歲）雙載機車。
撞擊力道大，監視器畫面可見李男車頭撞上前方車輛車尾後，90度翻轉車尾再掃到一旁停等雙載機車，畫面怵目驚心。
警方指出，現場4人送醫，分別為李男、李男乘客女友、雙載機車2人，所幸均沒有生命危險，由於李男警詢時拒絕透露為什麼肇事，警方目前派員在醫院戒護就醫，認定他情況穩定再對他製作筆錄。
