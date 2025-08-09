影／北市男開車載女友沒煞車「連撞2車」 拒絕透露為什麼出事

李姓男子今天中午開車載女友要回淡水住處，不明原因未煞車，直直撞上前方停等的汽車，再擦撞一輛雙載機車，釀現場4人受傷送醫，李男警詢時拒絕透露「為什麼出事」，儘管未在車上查獲違禁品，警方懷疑他有所隱瞞，目前仍戒護就醫。

北投警方9日中午12點24分獲報，北投區大度路與立德路口發生交通事故，李男（22歲）開車不明原因未減速，直直撞上前方停等紅燈邱姓男子（42歲）所駕駛的汽車，再擦撞一旁同樣停紅燈的黃男（62歲）雙載機車。

撞擊力道大，監視器畫面可見李男車頭撞上前方車輛車尾後，90度翻轉車尾再掃到一旁停等雙載機車，畫面怵目驚心。