影／三重大叔父親節發酒瘋大鬧鄰居 吼員警：開槍打我啊！

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區昨天深夜有1名中年男子在街上發酒瘋鬼吼鬼叫，警方趕抵處理，他還嚷著「拜託，開搶打死我啊！謝謝」。最終被五花大綁在擔架，差點遭強制送醫，後來送到派出所保護管束4個小時，酒醒才讓他回家。

原來這名56歲男子昨晚父親節在家裡喝醉酒與妻子吵架，深夜11時55分外出到三民街某電器行門前吵鬧，驚動許多鄰居，有人還錄影上傳社群媒體。警方獲報趕抵，他仍然大發酒瘋胡言亂語，甚至躺在地上打滾，最後被上手拷強制保護管束。

後來救護車也到場，員警和消防隊員合力將他固定在擔架上，原本打算強制送醫，最終決定送到三重警分局大有派出所，4個小時之後等他酒醒冷靜下來，才讓他回家。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新北市三重區昨天深夜有1名中年男子（右）在街上發酒瘋鬼吼鬼叫，警方趕抵處理，他還嚷著「拜託，開搶打死我啊！謝謝」，後來被上銬帶回派出所保護管束。記者林昭彰／翻攝
新北市三重區昨天深夜有1名中年男子（右）在街上發酒瘋鬼吼鬼叫，警方趕抵處理，他還嚷著「拜託，開搶打死我啊！謝謝」，後來被上銬帶回派出所保護管束。記者林昭彰／翻攝

