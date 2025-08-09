影／新北五股砂石車沿途掉泥塊 警方將直接寄罰單給車主

國內對於車輛載運貨物滲漏、散落其實罰頗重，但道路上仍時常可見砂石車沿路掉泥漿土塊，輕則汙染環境，重則易釀事故造成無辜傷亡。今天上午新北市二重疏洪道5號越堤道便有泥塊散落，警方將直接寄罰單給砂石車車主。

上午10時許路過民眾看見5號越堤道路面有許多泥塊散落，便打110報案，員警到場疏導交通並通知灑水車協助清洗，事後調閱監視器發現是1輛曳引砂石車由五股區疏洪六路往中興路三段方向行駛，行經越堤道轉彎處開始沿途掉落泥塊，直接駛離。1名機車騎士見狀立刻舉手提醒後方車輛留意，未釀成事故。