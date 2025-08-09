高雄男深夜逆向撞路旁13輛機車 警查獲毒品送辦

高雄王姓男子今天凌晨開車行經左營新莊一路時，逆向行駛撞擊路邊停放的13輛機車，幸王男、現場民眾均未受傷。警方在其車內查獲安非他命、咖啡包等毒品，依公共危險等罪送辦。

高雄市政府警察局左營分局新莊派出所凌晨2時29分接獲報案，左營區新莊一路發生交通事故。員警趕赴現場後，發現43歲王男駕駛自小客車自新莊一路東向西逆向行駛，撞擊路邊停放的普通重型機車13輛，所幸王男、現場民眾均未受傷。王男酒測值為0。

警方調查，王男逆向行駛撞擊多車，已涉刑法第185條第1項公共危險罪嫌，員警依法逮捕，並對其及車輛實施附帶搜索，且在車內查獲疑似「一粒眠」、安非他命及咖啡包2包等毒品。全案依違反刑法公共危險及毒品危害防制條例等罪，將王男移送橋頭地檢署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885