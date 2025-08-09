快訊

MLB／8月8日奪首勝！鄧愷威想對爸爸說：我愛你

台美關稅20+N% 張善政列談判三大敗筆批中央鴕鳥

「罷工期還創作」被指違規！南韓名導朴贊郁遭美國編劇工會除名

高雄男深夜逆向撞路旁13輛機車 警查獲毒品送辦

中央社／ 高雄9日電

高雄王姓男子今天凌晨開車行經左營新莊一路時，逆向行駛撞擊路邊停放的13輛機車，幸王男、現場民眾均未受傷。警方在其車內查獲安非他命、咖啡包等毒品，依公共危險等罪送辦。

高雄市政府警察局左營分局新莊派出所凌晨2時29分接獲報案，左營區新莊一路發生交通事故。員警趕赴現場後，發現43歲王男駕駛自小客車自新莊一路東向西逆向行駛，撞擊路邊停放的普通重型機車13輛，所幸王男、現場民眾均未受傷。王男酒測值為0。

警方調查，王男逆向行駛撞擊多車，已涉刑法第185條第1項公共危險罪嫌，員警依法逮捕，並對其及車輛實施附帶搜索，且在車內查獲疑似「一粒眠」、安非他命及咖啡包2包等毒品。全案依違反刑法公共危險及毒品危害防制條例等罪，將王男移送橋頭地檢署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

高雄市政府警察局左營分局新莊派出所凌晨2時29分接獲報案，左營區新莊一路發生交通事故。示意圖／AI生成
高雄市政府警察局左營分局新莊派出所凌晨2時29分接獲報案，左營區新莊一路發生交通事故。示意圖／AI生成

毒品 逆向 警察 高雄市 安非他命

延伸閱讀

影／男子肇事追撞汽機車後送醫 明知警方在場還在廁所用毒被逮

毒品入侵校園多嚴重？蔣萬安親曝超驚人數據 直呼「令人擔憂」

他才踏出地檢署又被查獲藏毒 法官這原因認定同一案後案免訴

高雄男前鎮河撈水桶溺斃 弟曝流浪棲橋下窘境…未料再添不幸

相關新聞

影／爸爸節搶走台東銀樓54萬金項鍊！17歲嫌犯被捕

台東市昨晚間發生銀樓搶案，嫌犯搶劫價值54萬的金項鍊後脫逃，警方成立專案小組，鎖定嫌犯動向，今天上午10點多在市區志航路...

高雄警員車掛「督導證」停整天 店家反映遭嗆「不移怎樣」 分局說話了

高市三民一警分局十全派出所劉姓巡佐，常將私車停在派出所旁影印店前，車上還掛義交督導證，一停就一整天，影響客戶及員工進出，...

台南南區濱海路橋消波塊卡男浮屍 中午退潮後打撈上岸

台南市消防局今上午7時34分接獲員警轉報，有民眾發現南區濱海路橋附近有浮屍，消防人員趕抵後發現有具男屍卡在消波塊，但因漲...

高雄男深夜逆向撞路旁13輛機車 警查獲毒品送辦

高雄王姓男子今天凌晨開車行經左營新莊一路時，逆向行駛撞擊路邊停放的13輛機車，幸王男、現場民眾均未受傷。警方在其車內查獲...

新竹民宅冷氣機遭小鳥築巢釀火災 未用卻通電成隱形炸彈

新竹縣竹東鎮一處民宅冷氣機，竟因小鳥築巢起火！消防局指出，某民宅因窗型冷氣機遭小鳥築巢，稻草與電器元件接觸引發燃燒。經調...

吊嘎阿北騎機車上雪隧 網友瘋傳「誤入騎途」

「阿北你怎麼在這邊啦？」一名吊嘎阿伯被網友發現騎機車闖入國道5號雪山隧道，擠在車陣中，直呼危險。國道警察調閱影像，確認這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。