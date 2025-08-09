高雄警員車掛「督導證」停整天 店家反映遭嗆「不移怎樣」 分局說話了

快訊

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市三民一警分局十全派出所劉姓巡佐，常將私車停在派出所旁影印店前，車上還掛義交督導證，一停就一整天，影響客戶及員工進出，店家向劉員反映卻被嗆「不移怎樣」；分局指劉停車處未畫紅黃線不違規，但處理民眾反映之事，態度不佳，已呈報記申誡處分。

對於基層警員的私車卻懸掛交通義警大隊的督導證一事，據了解，並無公權力，只是義交大隊自行製作，發給隊員以資識別的證件，並無公權力；對於是否掛指導證刻意誤導民眾，以方便停車，分局表示，此部分尚待調查。

根據TVBS新聞網的報導指出，高市山東街一間影印店前近來常遭一輛休旅車擋在門口，由於一停就是一整天，加上玻璃還貼著一張督導證，讓業者懷疑是遭附近派出所員警占用。

由於客戶及員工機車動線很難出入，後發現的確是派出所員警；店家指出，曾要求該名員警車主是否能移車，但對方卻回「我就是不移啦，你要怎麼辦」讓店家感到非常無奈，撥打110，以及向督察室幾個單位反映都沒有用，才向媒體爆料。

據了解，店家所指的私車停門口一整天的是三民一警分局十全派出所一名劉姓巡佐；分局表示，經查，劉姓巡佐停私車之處的店家門口並無畫設紅黃線，停車並無違反交通規則。

但因劉處理停車問題，回應民眾時的態度欠佳，分局已呈報上級審核是否予以記申誡處分。

高市三民一警分局十全派出所一名員警常將私車停在商店前，影響員工和客戶進出，車上還掛義交督導證，一停就一整天，傳出店家反應還被嗆。記者石秀華／攝影
高市三民一警分局十全派出所一名員警常將私車停在商店前，影響員工和客戶進出，車上還掛義交督導證，一停就一整天，傳出店家反應還被嗆。記者石秀華／攝影

