新竹民宅冷氣機遭小鳥築巢釀火災 未用卻通電成隱形炸彈
新竹縣竹東鎮一處民宅冷氣機，竟因小鳥築巢起火！消防局指出，某民宅因窗型冷氣機遭小鳥築巢，稻草與電器元件接觸引發燃燒。經調查，該台冷氣已14年未使用，但屋主未切斷電源，長期積存的鳥巢遇電發熱，最終釀成火勢，所幸無人傷亡。
新竹縣消防局指出，不僅窗型冷氣可能成為鳥類築巢地，分離式冷氣的室外機也有類似風險。潮濕稻草、羽毛與灰塵容易堆積在機體內部，一旦電流通過，便可能因短路或溫度過高而引燃周邊可燃物，特別是在長時間未使用卻仍通電的情況下，更易發生危險。
為避免意外，消防局提醒民眾在開啟長期未用冷氣前，務必進行三步檢查：首先觀察外觀有無外殼脫落、鳥巢或異物卡住；其次檢查電線是否焦黑、破損或變色；最後試運轉時注意聲音與氣味，若有異常應立即關機並請專業人員檢修。
此外，建議在室外機加裝透氣防鳥網罩，並保持機體周邊空曠，不要堆放雜物與花盆；若設備長期閒置需遮蓋，並在再次使用前徹底清理與確保通風順暢。消防局強調，冷氣安全並非只在炎夏使用時才需留意，平時定期檢查與防護，才能有效降低火災風險。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言