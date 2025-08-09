台南南區濱海路橋消波塊卡男浮屍 中午退潮後打撈上岸

台南市消防局今上午7時34分接獲員警轉報，有民眾發現南區濱海路橋附近有浮屍，消防人員趕抵後發現有具男屍卡在消波塊，但因漲潮無法處理，直至中午12時許待退潮後，與特搜分隊人員共同協助屍體脫困，經家屬到場確認，死者為年約60歲謝姓男子，警方通報檢方相驗釐清死因。

消防局據報後，出動9車20人、義消2人到場協助，消防人車到場後，發現浮屍卡在消波塊，直至退潮後才打撈上岸。而謝男已明顯死亡，未送醫。

然而，家屬通報謝男失蹤協尋，經警方通知，家屬趕往現場確認死者身分無誤，警方隨後通報台南地檢署安排相驗，進一步釐清死因。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980