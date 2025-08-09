快訊

你喝的是「致命甜水」？每天喝「這種飲料」：心血管死亡風險狂飆52%

美對台傳疊加原有稅率…衝擊蝴蝶蘭產業！黃偉哲喊「大破大立」

聽新聞
0:00 / 0:00

影／爸爸節搶走台東銀樓54萬金項鍊！17歲嫌犯被捕

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東市昨晚間發生銀樓搶案，嫌犯搶劫價值54萬的金項鍊後脫逃，警方成立專案小組，鎖定嫌犯動向，今天上午10點多在市區志航路住家，逮捕還在呼呼大睡的17歲未成年陳姓嫌犯，目前正蒐證取贓中。

專案小組表示，陳嫌連續4天在市區6家銀樓探勘，昨天晚間隨機搶了中華路一家，只有老闆娘在顧店的銀樓，用辣椒水噴眼搶走4條金項鍊，店家報警後，隨即成立專案小組，並調閱監視器畫面，鎖定嫌犯騎乘的腳踏車動向追人。

警方陳嫌得手後將身上衣物及騎乘的腳踏車丟棄在一條產業道路的邊坡中，至於金項鍊目前尚未尋獲。

據了解，陳姓未成年犯嫌為中輟生，鄰居表示他犯案前，就曾向友人透露要行搶，然後再去高雄行騙。至於為何要行搶及是否有共犯，全案目前警方正追查贓物和犯案動機。

台東市昨晚間發生銀樓搶案，嫌犯搶劫價值54萬的金項鍊後脫逃，警方成立專案小組，鎖定17歲未成年陳姓嫌犯（中），今天上午從住家將其逮捕帶回詢問。圖／讀者提供
台東市昨晚間發生銀樓搶案，嫌犯搶劫價值54萬的金項鍊後脫逃，警方成立專案小組，鎖定17歲未成年陳姓嫌犯（中），今天上午從住家將其逮捕帶回詢問。圖／讀者提供

銀樓 未成年 腳踏車

延伸閱讀

台中客運290路線延伸至梧棲區體育場 海線居民進出市區更方便

佯稱挑父親節禮物...帽T口罩男搶台東銀樓 警方已鎖定對象

台東銀樓搶案畫面曝光 警方全力追緝

到銀樓稱挑選父親節禮物…男持辣椒水搶走70萬金項鍊 警緝捕中

相關新聞

影／爸爸節搶走台東銀樓54萬金項鍊！17歲嫌犯被捕

台東市昨晚間發生銀樓搶案，嫌犯搶劫價值54萬的金項鍊後脫逃，警方成立專案小組，鎖定嫌犯動向，今天上午10點多在市區志航路...

台南南區濱海路橋消波塊卡男浮屍 中午退潮後打撈上岸

台南市消防局今上午7時34分接獲員警轉報，有民眾發現南區濱海路橋附近有浮屍，消防人員趕抵後發現有具男屍卡在消波塊，但因漲...

吊嘎阿北騎機車上雪隧 網友瘋傳「誤入騎途」

「阿北你怎麼在這邊啦？」一名吊嘎阿伯被網友發現騎機車闖入國道5號雪山隧道，擠在車陣中，直呼危險。國道警察調閱影像，確認這...

影／畫面曝光！新竹男持雙刀劫走救護車 國道逆向狂飆遭逮

新竹縣關西鎮58歲余男酒後情緒不穩，救護人員到場協助時，他先假裝昏睡，待救護與警方準備離開時，突然持刀作勢攻擊警消，再趁...

國1北向西螺5車連環撞 回堵1公里

高速公路局表示，今天上午11時29分，國道1號北向230.7K近西螺交流道，發生5輛自小客車追撞事故占內中車道，回堵1公...

影／苗栗休旅車遭傳警車追趕闖紅燈致車禍？警公布監視影像還原過程

苗栗縣公館鄉沿山道東西橋路口昨天下午發生休旅車闖紅燈撞上機車騎士的事故，肇事車駕駛人在車禍發生後開車門狂奔逃離現場，這起...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。