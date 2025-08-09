吊嘎阿北騎機車上雪隧 網友瘋傳「誤入騎途」

「阿北你怎麼在這邊啦？」一名吊嘎阿伯被網友發現騎機車闖入國道5號雪山隧道，擠在車陣中，直呼危險。國道警察調閱影像，確認這名男子7日傍晚從頭城交流道騎上國道，一直騎到石碇交流道才離開，在國道騎了半小時機車，將追查身分並依法舉發。

一名網友近日在社群平台脆Threads發布影片，一名穿著白色背心、短褲的男子，騎乘普通重型機車進入雪山隧道，機車緊挨著前方小貨車，後方則有一輛小客車，當時隧道內看起來車子不少，車速都不快。

影片貼上網路後引起討論，有人說「雪隧裡面很熱欸，阿伯很勇喔」，也有人笑稱不會被收eTag過路費「阿伯懂騎」，也有人稱阿伯應該是「誤入騎途」。

國道公路警察局第九公路警察大隊今天表示，未接到報案，但獲悉後立即調閱坪林行控中心影像，發現這名男子於7日晚間6時10分從頭城交流道上國5，一路向北並經過雪山隧道，晚間6時40分從石碇交流道下國道，在雪隧北上車道25.5公里處被網友拍到騎乘機車的影像。