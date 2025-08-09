國1北向西螺5車連環撞 回堵1公里

高速公路局表示，今天上午11時29分，國道1號北向230.7K近西螺交流道，發生5輛自小客車追撞事故占內中車道，回堵1公里，用路人小心行駛。

此外，高公局說，今天國1北向北斗至員林共發生兩件事故，分別為上午10時2分，國1北向218K，3輛自小客車和1輛小貨追撞事故占內中車道；上午10時4分，國1北向219.2K，5輛自小客車追撞事故占內車道。事故皆已於上午10時56分排除，惟事故車輛數多、占用車道時間較長，且北向車潮持續增加，造成嚴重回堵，且在北向車潮持續增加狀態下，尚待時間紓解。