國1北向西螺5車連環撞 回堵1公里
高速公路局表示，今天上午11時29分，國道1號北向230.7K近西螺交流道，發生5輛自小客車追撞事故占內中車道，回堵1公里，用路人小心行駛。
此外，高公局說，今天國1北向北斗至員林共發生兩件事故，分別為上午10時2分，國1北向218K，3輛自小客車和1輛小貨追撞事故占內中車道；上午10時4分，國1北向219.2K，5輛自小客車追撞事故占內車道。事故皆已於上午10時56分排除，惟事故車輛數多、占用車道時間較長，且北向車潮持續增加，造成嚴重回堵，且在北向車潮持續增加狀態下，尚待時間紓解。
高公局提醒用路人，如遇車多、車速緩慢之路段，與前車保持較長之安全距離，減少意外發生之機會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言