影／苗栗休旅車遭傳警車追趕闖紅燈致車禍？警公布監視影像還原過程
苗栗縣公館鄉沿山道東西橋路口昨天下午發生休旅車闖紅燈撞上機車騎士的事故，肇事車駕駛人在車禍發生後開車門狂奔逃離現場，這起事故傳出因有巡邏警車在休旅車後方追車攔查，致使休旅車闖紅燈，警方今天公布現場路口監視影像，還原車禍發生情況，當時警車僅慢速尾隨並保持距離，並無高速追車情事。
據了解，警方查出肇事者為49歲邱姓男子，目前仍在逃，苗栗警方正全面追緝；被撞的41歲劉姓機車騎士顱內出血，傷勢嚴重，送醫進行開顱手術並送加護病房觀察中。
這起車禍昨天下午3點30分左右在119甲線道路（沿山道）及苗26線道路東西橋路口發生，機車被休旅車高速衝撞，摔落到人行道上，毀損嚴重，車牌也掉進一旁大圳溝。肇事者棄車逃逸，留在現場的白色休旅車，車頭受損，保險桿也脫落。
警方調查，昨天下午3點多邱姓男子駕駛休旅車在沿山道闖紅燈左轉，警車巡邏發現，在後方尾隨，休旅車以「ㄇ」字形在社區繞道來到東西橋路口，警方見對方仍高速行駛，開啟警報並閃燈示意對方停車受檢，但休旅車駕駛沒有停車跡象，再次闖紅燈穿越沿山道要往南河國小方向逃逸，結果在路口撞飛行駛中的機車。
警方強調，巡邏車員警見肇事車行駛到路口並未減速，恐危及其他用路人安全，不敢貿然攔車，僅開啟警示燈及警報器示警，並保持相當距離在後尾隨。
車禍發生後，警車立即通報消防救護車趕來救援，騎士被撞後倒臥在路肩昏迷，頭部受創嚴重，苗栗縣山城救援協會創會理事長湯錦乾等人正巧經過，下水協助將機車車牌尋回。
涉嫌肇事的邱姓男子為列管的毒品人口，且因案遭通緝中，從監視畫面可見他肇事後，直接從駕駛座開車門，棄車拔腿狂奔逃離現場。
苗栗警分局表示，目前警方正全力追緝肇事者到案，調查後將針對自小客車駕駛依肇事逃逸、公共危險罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。
