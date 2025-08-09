澎湖風櫃海域火燒船 船長跳海逃生撿回一命

澎湖縣風櫃海域今天上午7時許發生火燒漁船事故，一艘「惠富鴻16」漁船疑似因船上電力裝置故障造成電線走火，導致整艘船來不及回到港內，就在風櫃四角嶼完全起火燃燒，船上的許姓船長來不及滅火，只好棄船跳海逃生，後被附近其他漁船救起，但整艘船滅火後已一片焦黑損失慘重。

海巡署金馬澎分署第七岸巡隊指出，風櫃西守望哨於今天上午7時許，在風櫃西0.3浬處發現有漁船失火，因擔心船上有人員受困，海巡隨即出動巡防艇前往救援，但第一時間最靠近事發現場的一艘100噸級巡防艇，因為事故海域水深不足可能觸礁，後來只好再派較小的一艘35噸級巡防艇前去救援。

海巡抵達現場時，跳海逃生的許姓船長已經被附近漁船救起，海巡隊巡防艇抵達現場後立即投入滅火作業，以強力水柱滅火，上午8時45分火勢完全熄滅，但漁船上仍冒著陣陣白煙，隨時有可能悶燒復燃。