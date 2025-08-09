聽新聞
弱勢戶申請急難救助不順 男子竟在梧棲公所門口放鞭炮洩憤
一名男子昨天下午欲向梧棲區公所申請急難救助，疑因資料未準備齊全遭退件，竟心生不滿，竟在公所門口燃放鞭炮洩憤，表達抗議後離去，讓當場公所員工嚇一跳，警方獲報後，趕到公所調閱監視器後，查知是62歲的謝男所為，已依違反社會秩序維護法移送台中沙鹿簡易庭裁定。
梧棲區公所長溫國宏說，昨天下午公所門口突然傳出一長串鞭炮聲，當時自己在2樓區長室辦公，一度被嚇到，趕緊下樓察看，但放鞭炮男子已經逃逸。
警方到場調閱監視器畫面調查，得知這位62歲的謝姓男子，當天是向社會課申請急難救助，因文件跟單據不符規定，來了幾次後，仍無法順利送件申請，疑因此報復，在公所門口放鞭炮，所幸並無人員受到波及，因此報警處理。
清水分局表示，昨天88父親節下午2時45分接獲梧棲區公所報案，表示有民眾欲申請急難救助，因資料未準備齊全遭退件而心生不滿，於區公所前方燃放鞭炮，表達抗議後離去，警方調閱監視器畫面後，已通知62歲的謝男到案釐清案情，謝男坦承不諱，警方違反社會秩序維護法第68條第1項第2款移送沙鹿簡易庭裁定。
