快訊

他控屋馬燒肉3280和牛套餐「全是油花」！公司出面回應了

兒童帳戶不再只把壓歲錢存進 從小參與理財建立金錢觀

楊柳颱風威脅、距離多近？ 粉專指它這天將入險區：得看它能否撐過去

聽新聞
0:00 / 0:00

弱勢戶申請急難救助不順 男子竟在梧棲公所門口放鞭炮洩憤

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

一名男子昨天下午欲向梧棲區公所申請急難救助，疑因資料未準備齊全遭退件，竟心生不滿，竟在公所門口燃放鞭炮洩憤，表達抗議後離去，讓當場公所員工嚇一跳，警方獲報後，趕到公所調閱監視器後，查知是62歲的謝男所為，已依違反社會秩序維護法移送台中沙鹿簡易庭裁定。

梧棲區公所長溫國宏說，昨天下午公所門口突然傳出一長串鞭炮聲，當時自己在2樓區長室辦公，一度被嚇到，趕緊下樓察看，但放鞭炮男子已經逃逸。

警方到場調閱監視器畫面調查，得知這位62歲的謝姓男子，當天是向社會課申請急難救助，因文件跟單據不符規定，來了幾次後，仍無法順利送件申請，疑因此報復，在公所門口放鞭炮，所幸並無人員受到波及，因此報警處理。

清水分局表示，昨天88父親節下午2時45分接獲梧棲區公所報案，表示有民眾欲申請急難救助，因資料未準備齊全遭退件而心生不滿，於區公所前方燃放鞭炮，表達抗議後離去，警方調閱監視器畫面後，已通知62歲的謝男到案釐清案情，謝男坦承不諱，警方違反社會秩序維護法第68條第1項第2款移送沙鹿簡易庭裁定。

男子欲向梧棲區公所申請急難救助，疑因資料不全遭退件，竟心生不滿，竟在公所門口燃放鞭炮洩憤。圖／梧棲區公所提供
男子欲向梧棲區公所申請急難救助，疑因資料不全遭退件，竟心生不滿，竟在公所門口燃放鞭炮洩憤。圖／梧棲區公所提供
男子欲向梧棲區公所申請急難救助，疑因資料不全遭退件，竟心生不滿，竟在公所門口燃放鞭炮洩憤。圖／梧棲區公所提供
男子欲向梧棲區公所申請急難救助，疑因資料不全遭退件，竟心生不滿，竟在公所門口燃放鞭炮洩憤。圖／梧棲區公所提供

梧棲 監視器 父親節

延伸閱讀

台中客運290路線延伸至梧棲區體育場 海線居民進出市區更方便

申請急難救助資料不齊遭退 台中男怒在區公所前放鞭炮

父親節忙搶修屋頂 慈濟志工：盼讓大家早點過正常日子

台中海洋館父親節開賣試營運優惠票券 首日7千人同時上線當機

相關新聞

影／畫面曝光！新竹男持雙刀劫走救護車 國道逆向狂飆遭逮

新竹縣關西鎮58歲余男酒後情緒不穩，救護人員到場協助時，他先假裝昏睡，待救護與警方準備離開時，突然持刀作勢攻擊警消，再趁...

逆子！父親節毆打爸爸逼跪祖宗牌位 嘉檢聲押法院准押核發緊急保護令

嘉義縣竹崎鄉昨天父親節驚傳家庭暴力，林姓男子疑因家庭糾紛，竟將父親打到滿頭血，強迫其在家中祖宗牌位前下跪不得起身。警方獲...

影／苗栗休旅車遭傳警車追趕闖紅燈致車禍？警公布監視影像還原過程

苗栗縣公館鄉沿山道東西橋路口昨天下午發生休旅車闖紅燈撞上機車騎士的事故，肇事車駕駛人在車禍發生後開車門狂奔逃離現場，這起...

國1北向西螺5車連環撞 回堵1公里

高速公路局表示，今天上午11時29分，國道1號北向230.7K近西螺交流道，發生5輛自小客車追撞事故占內中車道，回堵1公...

台中北區清晨傳墜樓 73歲婦6樓掉落明顯死亡

台中市北區陝西路1處大樓今清晨6點多驚傳有人墜樓，消防到場發現73歲賴姓婦人自6樓掉落，已明顯死亡沒有送醫，警方初步勘驗...

弱勢戶申請急難救助不順 男子竟在梧棲公所門口放鞭炮洩憤

一名男子昨天下午欲向梧棲區公所申請急難救助，疑因資料未準備齊全遭退件，竟心生不滿，竟在公所門口燃放鞭炮洩憤，表達抗議後離...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。