影／畫面曝光！新竹男持雙刀劫走救護車 國道逆向狂飆遭逮
新竹縣關西鎮58歲余男酒後情緒不穩，救護人員到場協助時，他先假裝昏睡，待救護與警方準備離開時，突然持刀作勢攻擊警消，再趁隙衝上救護車駕駛座開車逃逸，一路駛上國道3號，不僅逆向行駛還衝撞巡邏車，最終在南下77公里處自撞護欄被制伏，全案依強盜、公共危險、妨害公務等罪嫌送辦。
新竹縣消防局指出，昨天晚間9時34分接獲報案，關西分隊派出1車3人前往關西鎮東平里大東坑處理救護案件。現場余男假裝酒醉熟睡，經救護人員、家屬及警方確認狀況後準備離開，余男卻突然清醒，對救護人員咆哮並持刀作勢攻擊，救護員後退保持距離時，他竟衝進駕駛座將救護車開走。
新埔警分局指出，昨晚10時40分許，余男駕駛救護車駛入國道3號，經過關西服務區時逆向行駛並衝撞巡邏車後逃逸，直到南下77公里處自撞護欄停下。員警下車見他手持雙刀，隨即與國道警察持臂盾對峙，伺機噴灑辣椒水，並以棉被與警棍合力將人制服。
過程中，1名警員在壓制時遭抓傷，現場救護人員處置後無大礙未送醫；余男則在對抗過程中造成手臂刀傷，送醫救治後並無生命危險。
警方強調，余男行徑危險，不僅威脅救護人員與員警安全，更危及用路人，全案已依強盜、公共危險、妨害公務等罪嫌移送新竹地檢署偵辦，將嚴正究辦以維護公共安全。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
