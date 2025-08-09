逆子！父親節毆打爸爸逼跪祖宗牌位 嘉檢聲押法院准押核發緊急保護令

嘉義縣竹崎鄉昨天父親節驚傳家庭暴力，林姓男子疑因家庭糾紛，竟將父親打到滿頭血，強迫其在家中祖宗牌位前下跪不得起身。警方獲報到場時，林男喝令父親「不准理警察」，回去繼續跪著，態度囂張。由於林男有多次施暴父親紀錄，此次情節惡劣，檢察官訊問後，以其犯罪嫌疑重大有反覆實施之虞，當晚聲請羈押，嘉義地院上午裁准。

警方指出，該案發生8日下午，竹崎鄉民眾報案指稱鄰居家傳出爭吵與呼救聲，警方趕抵現場發現，被害人頭部多處受傷流血，神情驚恐，正跪在祖宗牌位前。林男在場不僅未施援手，反而要求父親不要與警方交談，命令其繼續跪著。

警方調查，林男過去已有數次對父親施暴的紀錄，屬於家庭暴力高風險對象。此次行為除涉嫌觸犯家庭暴力防治法外，並涉犯刑法妨害自由及傷害尊親屬等罪嫌。內勤檢察官訊問後，認定其有反覆犯案的可能，昨晚10時許向嘉義地院聲請羈押，今天上午獲法官裁准。

竹崎警分局案發當日，代表被害人向嘉義地院聲請緊急保護令，法院火速核發，禁止林男接近、騷擾或再度傷害父親，以確保人身安全。

嘉義地檢署強調，檢警對於社會安全網的建構高度重視，警方在接獲報案後立即通報檢方，雙方迅速啟動合作機制，不僅保護被害人，也展現對防堵家庭暴力的決心。檢方呼籲，民眾若發現周遭有家暴情事，務必及時通報，讓司法及社會資源能及早介入，防止悲劇發生。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線