快訊

他控屋馬燒肉3280和牛套餐「全是油花」！公司出面回應了

兒童帳戶不再只把壓歲錢存進 從小參與理財建立金錢觀

楊柳颱風威脅、距離多近？ 粉專指它這天將入險區：得看它能否撐過去

聽新聞
0:00 / 0:00

影／高雄修車老闆見賓士車冒煙喊下車 瓦斯行店員嚇壞快滅火

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

網路今天流傳一件驚人火燒車意外，8月7日傍晚，1輛賓士轎車在高雄市苓雅區某瓦斯行前停等紅燈，路旁店家發現他引擎蓋內冒煙，趕緊叫他下車，開車男子一打開引擎蓋，大火瞬間竄升，令在場所有人吃驚。幸好熱心的瓦斯行人員趕緊提滅火器滅火，未造成傷亡。

警方因影片流傳網路，今天調閱路口監錄系統，確認這場火燒賓士車意外，8月7日傍晚6時許，發生在高雄市苓雅區廣東二街與林西街口，但警方沒接獲報案。

據瓦斯行店員廖姓男子說，當時開賓士車的男子停紅燈，他們旁邊的修車行老闆發現賓士車冒煙，感覺不對勁，趕緊叫車上的男子下車，開車的人一下車，打開引擎蓋，火就燒起來。

路人吃驚紛紛停車圍觀，開車男子慌張不知所措，廖姓店員趕緊從瓦斯行提出1桶10公斤裝的乾粉滅火器，立即對引擎室內的火苗噴灑乾粉，一時煙霧瀰漫，不久便滅火，所有人才鬆了口氣。後來賓士車男子請拖吊車拖走車子，才結束一場驚魂記。

賓士車在瓦斯行前停紅燈突然起火，瓦斯行店員馬上提滅火器滅火。圖／擷取自社會事新聞影音
賓士車在瓦斯行前停紅燈突然起火，瓦斯行店員馬上提滅火器滅火。圖／擷取自社會事新聞影音
賓士車在瓦斯行前停紅燈突然起火，旁邊修車行老闆趕緊叫開車男子下車。圖／擷取自社會事新聞影音
賓士車在瓦斯行前停紅燈突然起火，旁邊修車行老闆趕緊叫開車男子下車。圖／擷取自社會事新聞影音
賓士車在瓦斯行前突然起火，開車男子打開引擎蓋，立即竄出火舌，趕緊避開。圖／擷取自社會事新聞影音
賓士車在瓦斯行前突然起火，開車男子打開引擎蓋，立即竄出火舌，趕緊避開。圖／擷取自社會事新聞影音

店員 賓士 瓦斯行 火燒車

延伸閱讀

影／一處違規！北市警車巡邏遭賓士攔腰撞 下場曝光

債務糾紛積累3年 高雄男縱火燒賓士車自己也被燒傷

歐系車商關注關稅平等　經濟部：台美關稅談判只對美進口車有效

中和死亡車禍！機車被公車追撞「妻遭捲車底」 尪載她返家卻陰陽兩隔

相關新聞

影／畫面曝光！新竹男持雙刀劫走救護車 國道逆向狂飆遭逮

新竹縣關西鎮58歲余男酒後情緒不穩，救護人員到場協助時，他先假裝昏睡，待救護與警方準備離開時，突然持刀作勢攻擊警消，再趁...

逆子！父親節毆打爸爸逼跪祖宗牌位 嘉檢聲押法院准押核發緊急保護令

嘉義縣竹崎鄉昨天父親節驚傳家庭暴力，林姓男子疑因家庭糾紛，竟將父親打到滿頭血，強迫其在家中祖宗牌位前下跪不得起身。警方獲...

影／苗栗休旅車遭傳警車追趕闖紅燈致車禍？警公布監視影像還原過程

苗栗縣公館鄉沿山道東西橋路口昨天下午發生休旅車闖紅燈撞上機車騎士的事故，肇事車駕駛人在車禍發生後開車門狂奔逃離現場，這起...

吊嘎阿北騎機車上雪隧 網友瘋傳「誤入騎途」

「阿北你怎麼在這邊啦？」一名吊嘎阿伯被網友發現騎機車闖入國道5號雪山隧道，擠在車陣中，直呼危險。國道警察調閱影像，確認這...

國1北向西螺5車連環撞 回堵1公里

高速公路局表示，今天上午11時29分，國道1號北向230.7K近西螺交流道，發生5輛自小客車追撞事故占內中車道，回堵1公...

台中北區清晨傳墜樓 73歲婦6樓掉落明顯死亡

台中市北區陝西路1處大樓今清晨6點多驚傳有人墜樓，消防到場發現73歲賴姓婦人自6樓掉落，已明顯死亡沒有送醫，警方初步勘驗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。