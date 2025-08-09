聽新聞
影／高雄修車老闆見賓士車冒煙喊下車 瓦斯行店員嚇壞快滅火
網路今天流傳一件驚人火燒車意外，8月7日傍晚，1輛賓士轎車在高雄市苓雅區某瓦斯行前停等紅燈，路旁店家發現他引擎蓋內冒煙，趕緊叫他下車，開車男子一打開引擎蓋，大火瞬間竄升，令在場所有人吃驚。幸好熱心的瓦斯行人員趕緊提滅火器滅火，未造成傷亡。
警方因影片流傳網路，今天調閱路口監錄系統，確認這場火燒賓士車意外，8月7日傍晚6時許，發生在高雄市苓雅區廣東二街與林西街口，但警方沒接獲報案。
據瓦斯行店員廖姓男子說，當時開賓士車的男子停紅燈，他們旁邊的修車行老闆發現賓士車冒煙，感覺不對勁，趕緊叫車上的男子下車，開車的人一下車，打開引擎蓋，火就燒起來。
路人吃驚紛紛停車圍觀，開車男子慌張不知所措，廖姓店員趕緊從瓦斯行提出1桶10公斤裝的乾粉滅火器，立即對引擎室內的火苗噴灑乾粉，一時煙霧瀰漫，不久便滅火，所有人才鬆了口氣。後來賓士車男子請拖吊車拖走車子，才結束一場驚魂記。
