影／高雄修車老闆見賓士車冒煙喊下車 瓦斯行店員嚇壞快滅火

網路今天流傳一件驚人火燒車意外，8月7日傍晚，1輛賓士轎車在高雄市苓雅區某瓦斯行前停等紅燈，路旁店家發現他引擎蓋內冒煙，趕緊叫他下車，開車男子一打開引擎蓋，大火瞬間竄升，令在場所有人吃驚。幸好熱心的瓦斯行人員趕緊提滅火器滅火，未造成傷亡。

警方因影片流傳網路，今天調閱路口監錄系統，確認這場火燒賓士車意外，8月7日傍晚6時許，發生在高雄市苓雅區廣東二街與林西街口，但警方沒接獲報案。

據瓦斯行店員廖姓男子說，當時開賓士車的男子停紅燈，他們旁邊的修車行老闆發現賓士車冒煙，感覺不對勁，趕緊叫車上的男子下車，開車的人一下車，打開引擎蓋，火就燒起來。