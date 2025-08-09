高雄男前鎮河撈水桶溺斃 弟曝流浪棲橋下窘境…未料再添不幸
歐姓男子昨深夜10時50分掉落高雄前鎮河，消防員搭救生艇將歐男救上岸，但歐已無呼吸心跳死亡；警方查出報案的是歐男弟弟，2人流浪街頭，近日棲身橋下；弟弟轉述當時兩人聊天時水桶不慎掉落河中，哥哥為撈水桶才失足墜河。
鳳山警分局指出，五甲派出所昨天深夜10時50分許獲報，在鳳山區前鎮河旁有人落水，警消同步趕抵現場，見歐姓男子（64歲）在河中載浮載沉，消防員隨即出動救生艇將歐男搶救上岸。
救護員發現歐男已無呼吸心跳，救上岸前疑已溺斃河中，未送醫；警方當時在岸邊發現一名狀似報案的男子神情焦慮，趨前詢問確認該名男子是歐男弟弟（57歲）。
歐男弟弟向警方表示，兄弟倆無處居住，日前才在前鎮河橋下的空地處棲身，當時正和哥哥聊天、吃東西，因水桶不慎落水，哥哥撈水桶卻不慎失足落河。
警方鑑識人員初步採證，發現死者歐男身上並無外傷，將報請檢察官進行後續相驗，以釐清死因。至於在橋下居住的歐男弟弟，警方已通知社工，將協助他至三民區收容中心安置。
