台中恐怖小吃店…老闆出獄1個月和客人吵架 拿開山刀捅肚砍到骨折

台中黃姓男子因暴力犯妨害秩序、組織等罪入獄，今年6月出監和姊姊經營小吃店，7月林姓顧客上門因點餐問題和他口角，黃竟抽出開山刀捅他肚子、砍到手骨折，林緊急送醫撿回一命，檢方以黃出獄1個月再犯，依殺人未遂罪嫌起訴他，建請法院加重其刑。

檢方起訴指出，黃男曾因妨害秩序、組織等罪被判1年入獄，今年6月4日才剛出監，他和姊姊在沙鹿區經營1家小吃店，7月3日中午12點多林姓男子和女友上門吃午餐，林因反應點餐的問題和黃發生口角。

未料黃情緒激動下，竟然拿出店內1把開山刀，直接朝林的肚子、手部猛砍一陣，釀林右手骨折、肌腱筋膜斷裂，腹部也有撕裂傷，當場血流如注。

林男女友見狀嚇得立刻報案、叫救護車到場，所幸林緊急送醫搶救才撿回一命，轄區警方也趕到小吃店依現行犯逮捕黃，當場扣得他做案用的開山刀。

檢方訊時，黃男表示和林衝突後就持刀砍人，坦承殺人未遂，被害的林男也指證歷歷，也提出醫院傷勢診斷，另有店家監視器畫面可佐。

檢方認為，黃男是智識正常成年人，當可預見若持鋒利刀械揮畫腹部，可能導致重要器官受損、大量出血而致死可能，卻仍向林揮刀，顯具有殺人不確定故意，依殺人未遂罪嫌起訴他。