快訊

分手魏如萱小男友！若盈「身體出狀況」舌頭遭感染破5洞哭了…舊愛Ian現身按讚

他控屋馬燒肉3280和牛套餐「全是油花」！公司出面回應了

【即時短評】原來對等關稅要加徵20%！民進黨使壞…還要笑大家笨

聽新聞
0:00 / 0:00

台中恐怖小吃店…老闆出獄1個月和客人吵架 拿開山刀捅肚砍到骨折

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中黃姓男子因暴力犯妨害秩序、組織等罪入獄，今年6月出監和姊姊經營小吃店，7月林姓顧客上門因點餐問題和他口角，黃竟抽出開山刀捅他肚子、砍到手骨折，林緊急送醫撿回一命，檢方以黃出獄1個月再犯，依殺人未遂罪嫌起訴他，建請法院加重其刑。

檢方起訴指出，黃男曾因妨害秩序、組織等罪被判1年入獄，今年6月4日才剛出監，他和姊姊在沙鹿區經營1家小吃店，7月3日中午12點多林姓男子和女友上門吃午餐，林因反應點餐的問題和黃發生口角。

未料黃情緒激動下，竟然拿出店內1把開山刀，直接朝林的肚子、手部猛砍一陣，釀林右手骨折、肌腱筋膜斷裂，腹部也有撕裂傷，當場血流如注。

林男女友見狀嚇得立刻報案、叫救護車到場，所幸林緊急送醫搶救才撿回一命，轄區警方也趕到小吃店依現行犯逮捕黃，當場扣得他做案用的開山刀。

檢方訊時，黃男表示和林衝突後就持刀砍人，坦承殺人未遂，被害的林男也指證歷歷，也提出醫院傷勢診斷，另有店家監視器畫面可佐。

檢方認為，黃男是智識正常成年人，當可預見若持鋒利刀械揮畫腹部，可能導致重要器官受損、大量出血而致死可能，卻仍向林揮刀，顯具有殺人不確定故意，依殺人未遂罪嫌起訴他。

檢方也說，黃男前因妨害秩序、組織等同樣是暴力犯罪判刑入獄，出監不到1個月又再犯，顯然對刑罰感應力薄弱，建請法院加重其刑。

台中地檢署依殺人未遂罪嫌起訴黃姓小吃店老闆。記者曾健祐／攝影
台中地檢署依殺人未遂罪嫌起訴黃姓小吃店老闆。記者曾健祐／攝影

骨折 小吃 殺人未遂

延伸閱讀

影／三重警圍捕車手遭同夥駕車衝撞 3員警受傷、1路人腿骨折送醫

噁男酒下藥迷昏女友再性侵...想用800萬和解失敗判關9年定讞

都是布鉤繩惹禍！10多年前翻車人沒事 今年被撞肋骨14處骨折

瞬間曝光！北市無照男直直撞7車擠一團 釀2傷1人脊椎骨折

相關新聞

台南東山民宅起火 73歲老人回頭救火受困廚房…救出已無生命跡象

台南市東山區一棟磚造平房凌晨3點左右突然起火，在廚房內煮竹筍的73歲老人受困、救出時已沒有呼吸心跳，屋內其餘3人逃出屋外...

台中恐怖小吃店…老闆出獄1個月和客人吵架 拿開山刀捅肚砍到骨折

台中黃姓男子因暴力犯妨害秩序、組織等罪入獄，今年6月出監和姊姊經營小吃店，7月林姓顧客上門因點餐問題和他口角，黃竟抽出開...

影／高雄32歲機車騎士自撞分隔島噴飛摔地 頭殼破裂慘死

陳姓男子今天凌晨3時36分許騎機車行經高市同盟二路時，不明原因突擦撞路中分隔島以及路樹後，自摔噴飛，當場倒地不起，剛好後...

成大醫院旁Volvo迴轉擦撞分隔島撞碎石椅 網友驚：車頭真硬

40歲陳姓女子昨晚9時許駕駛Volvo進口休旅車經台南成大醫院，沿東豐路由西往東迴轉時，不慎擦撞分隔島後追撞路旁石椅及停...

影／高雄BMW左轉未禮讓猛撞小黃 2車掉「下巴」運將傷

盧姓女子今天凌晨零時30分駕BMW行經高市中山四路海邦橋左轉時，未禮讓直行由鍾姓男子駕駛的計程車，2車猛烈撞擊，雙雙車頭...

獨／新竹男持刀劫救護車 國道狂飆撞護欄勇警制伏送醫

新竹縣新埔鎮昨深夜11時許驚傳救護車遭劫事件，一名男子不明原因持刀搶走一輛救護車，隨即駕車開上國道3號，新埔警方擔心發生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。