聽新聞
0:00 / 0:00
成大醫院旁Volvo迴轉擦撞分隔島撞碎石椅 網友驚：車頭真硬
40歲陳姓女子昨晚9時許駕駛Volvo進口休旅車經台南成大醫院，沿東豐路由西往東迴轉時，不慎擦撞分隔島後追撞路旁石椅及停放在路邊的一輛機車，警方據報後趕往處理，陳女無受傷也無酒駕情事，有民眾在網路社群PO文，網友直呼石墩都碎了，這車頭真硬。
這起事故發生後，即有民眾在Threads上PO文「成大醫院爆衝車禍，有一輛機車慘遭擊落，一組石墩椅子被撞碎」，有人回應，據說是從對向不確定快慢車道那邊衝過來的，中間還有很厚很高的腳踏車專用道欸好恐怖。另人則說，這裡是單線道的機慢車道到底怎麼開上人行道，也不是十字交岔路口，莫非把空停車格誤認成醫院入口？阿是都不看就直接油門踩到底？好誇張。也有民眾指，該不會又是三寶吧？
甚至有人歪樓討論起該款進口休旅車品牌，有人眼尖點名Volvo XC40，也有人回應這台車還可以開成這樣真厲害！直呼石墩都碎了，這車頭真硬。
台南市警五分局交通分隊分隊長楊力行說，昨晚9時許，40歲女子駕駛轎車沿東豐路由西往東迴轉時，不慎擦撞分隔島後，隨後又追撞路旁石椅及停放於路邊的一輛重機車。經查駕駛無受傷也無酒駕情事。詳細肇事原因，正由分局調查釐清中。
警方也呼籲，行車駕駛應遵守交通規則，專心駕駛並隨時注意周遭路況，以降低事故發生的風險。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言