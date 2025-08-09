成大醫院旁Volvo迴轉擦撞分隔島撞碎石椅 網友驚：車頭真硬

40歲陳姓女子昨晚9時許駕駛Volvo進口休旅車經台南成大醫院，沿東豐路由西往東迴轉時，不慎擦撞分隔島後追撞路旁石椅及停放在路邊的一輛機車，警方據報後趕往處理，陳女無受傷也無酒駕情事，有民眾在網路社群PO文，網友直呼石墩都碎了，這車頭真硬。

這起事故發生後，即有民眾在Threads上PO文「成大醫院爆衝車禍，有一輛機車慘遭擊落，一組石墩椅子被撞碎」，有人回應，據說是從對向不確定快慢車道那邊衝過來的，中間還有很厚很高的腳踏車專用道欸好恐怖。另人則說，這裡是單線道的機慢車道到底怎麼開上人行道，也不是十字交岔路口，莫非把空停車格誤認成醫院入口？阿是都不看就直接油門踩到底？好誇張。也有民眾指，該不會又是三寶吧？

甚至有人歪樓討論起該款進口休旅車品牌，有人眼尖點名Volvo XC40，也有人回應這台車還可以開成這樣真厲害！直呼石墩都碎了，這車頭真硬。

台南市警五分局交通分隊分隊長楊力行說，昨晚9時許，40歲女子駕駛轎車沿東豐路由西往東迴轉時，不慎擦撞分隔島後，隨後又追撞路旁石椅及停放於路邊的一輛重機車。經查駕駛無受傷也無酒駕情事。詳細肇事原因，正由分局調查釐清中。