影／高雄32歲機車騎士自撞分隔島噴飛摔地 頭殼破裂慘死
陳姓男子今天凌晨3時36分許騎機車行經高市同盟二路時，不明原因突擦撞路中分隔島以及路樹後，自摔噴飛，當場倒地不起，剛好後方轎車駕駛目擊報案；警消到場，救護員發現陳男頭殼破裂已死亡、未送醫，將報請檢察官相驗，釐清死因。
三民一警分局調查，32歲的陳姓男子今天凌晨3時36分騎機車行經三民區同盟二路時，不明原因突然猛烈擦撞分隔島後撞上路樹，人噴飛倒地不起，當時陳男後方轎車駕駛目睹經過，隨即報案。
警消到場，發現倒地的陳男頭殼破裂、滿地是血，救護員上前檢視陳男狀況，發現他已明顯死亡，因此未送醫。
警方表示，事故現場未聞到陳男身上有酒味，酒測值部分仍需報請檢察官相驗後視抽血鑑驗；警方初步研判肇因疑為不慎自摔，詳細原因仍待交通大隊進一步分析鑑定。
