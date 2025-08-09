快訊

分手魏如萱小男友！若盈「身體出狀況」舌頭遭感染破5洞哭了…舊愛Ian現身按讚

他控屋馬燒肉3280和牛套餐「全是油花」！公司出面回應了

【即時短評】原來對等關稅要加徵20%！民進黨使壞…還要笑大家笨

影／高雄32歲機車騎士自撞分隔島噴飛摔地 頭殼破裂慘死

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

陳姓男子今天凌晨3時36分許騎機車行經高市同盟二路時，不明原因突擦撞路中分隔島以及路樹後，自摔噴飛，當場倒地不起，剛好後方轎車駕駛目擊報案；警消到場，救護員發現陳男頭殼破裂已死亡、未送醫，將報請檢察官相驗，釐清死因。

三民一警分局調查，32歲的陳姓男子今天凌晨3時36分騎機車行經三民區同盟二路時，不明原因突然猛烈擦撞分隔島後撞上路樹，人噴飛倒地不起，當時陳男後方轎車駕駛目睹經過，隨即報案。

警消到場，發現倒地的陳男頭殼破裂、滿地是血，救護員上前檢視陳男狀況，發現他已明顯死亡，因此未送醫。

警方表示，事故現場未聞到陳男身上有酒味，酒測值部分仍需報請檢察官相驗後視抽血鑑驗；警方初步研判肇因疑為不慎自摔，詳細原因仍待交通大隊進一步分析鑑定。

陳姓男子今天凌晨3時36分許騎機車行經高市同盟二路時，不明原因突擦撞路中分隔島以及路樹後，自摔噴飛頭破裂慘死；圖為陳男機車。記者石秀華／翻攝
陳姓男子今天凌晨3時36分許騎機車行經高市同盟二路時，不明原因突擦撞路中分隔島以及路樹後，自摔噴飛頭破裂慘死；圖為陳男機車。記者石秀華／翻攝
陳姓男子今天凌晨3時36分許騎機車行經高市同盟二路時，不明原因突擦撞路中分隔島以及路樹後，自摔噴飛頭破裂慘死；圖為陳男自撞前騎車畫面。記者石秀華／翻攝
陳姓男子今天凌晨3時36分許騎機車行經高市同盟二路時，不明原因突擦撞路中分隔島以及路樹後，自摔噴飛頭破裂慘死；圖為陳男自撞前騎車畫面。記者石秀華／翻攝
陳姓男子今天凌晨3時36分許騎機車行經高市同盟二路時，突擦撞路中分隔島以及路樹後，自摔噴飛頭破裂慘死。記者石秀華／翻攝
陳姓男子今天凌晨3時36分許騎機車行經高市同盟二路時，突擦撞路中分隔島以及路樹後，自摔噴飛頭破裂慘死。記者石秀華／翻攝

路樹 自摔 機車行

延伸閱讀

高雄加盟創業展登場 預估增5500個就業機會

林岱樺宣示參選高雄市長到底 柯志恩肯定她「基層實力堅強」

嘉義轎車碰撞波及2機車釀3傷 外送員無辜受害淚崩

高雄50歲女深夜加工區下班 疑過勞騎機車…在最熟悉回家的路撞車亡

相關新聞

台南東山民宅起火 73歲老人回頭救火受困廚房…救出已無生命跡象

台南市東山區一棟磚造平房凌晨3點左右突然起火，在廚房內煮竹筍的73歲老人受困、救出時已沒有呼吸心跳，屋內其餘3人逃出屋外...

台中恐怖小吃店…老闆出獄1個月和客人吵架 拿開山刀捅肚砍到骨折

台中黃姓男子因暴力犯妨害秩序、組織等罪入獄，今年6月出監和姊姊經營小吃店，7月林姓顧客上門因點餐問題和他口角，黃竟抽出開...

影／高雄32歲機車騎士自撞分隔島噴飛摔地 頭殼破裂慘死

陳姓男子今天凌晨3時36分許騎機車行經高市同盟二路時，不明原因突擦撞路中分隔島以及路樹後，自摔噴飛，當場倒地不起，剛好後...

成大醫院旁Volvo迴轉擦撞分隔島撞碎石椅 網友驚：車頭真硬

40歲陳姓女子昨晚9時許駕駛Volvo進口休旅車經台南成大醫院，沿東豐路由西往東迴轉時，不慎擦撞分隔島後追撞路旁石椅及停...

影／高雄BMW左轉未禮讓猛撞小黃 2車掉「下巴」運將傷

盧姓女子今天凌晨零時30分駕BMW行經高市中山四路海邦橋左轉時，未禮讓直行由鍾姓男子駕駛的計程車，2車猛烈撞擊，雙雙車頭...

獨／新竹男持刀劫救護車 國道狂飆撞護欄勇警制伏送醫

新竹縣新埔鎮昨深夜11時許驚傳救護車遭劫事件，一名男子不明原因持刀搶走一輛救護車，隨即駕車開上國道3號，新埔警方擔心發生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。