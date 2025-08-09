聽新聞
影／高雄BMW左轉未禮讓猛撞小黃 2車掉「下巴」運將傷
盧姓女子今天凌晨零時30分駕BMW行經高市中山四路海邦橋左轉時，未禮讓直行由鍾姓男子駕駛的計程車，2車猛烈撞擊，雙雙車頭嚴重毀損、保險桿幾乎脫落，鍾男腰部受傷，盧女未受傷；警方初判盧左轉彎未禮讓直行小黃肇禍。
前鎮警分局調查，盧姓女子（年約35歲）今天凌晨零時30分駕駛BMW沿中山四路內側快車道路由南向北行駛時，未禮讓直行車，當場撞及由鍾姓男子（49歲）駕駛的計程車。
2車猛烈撞擊下，車頭嚴重毀損、前方保險桿快掉下來，2車橫在路中央，轄區交通分隊和前鎮派出所員警獲報趕抵處理，事故造成運匠鍾男腰部受傷，盧女僅頭暈、未受傷。
警方對雙方施以酒測，均無酒駕行為，鍾男隨後被送醫治療；警方初步研判係盧女未依號誌指示轉彎肇禍；詳細肇責由交通大隊分析釐清。
