快訊

MLB／對手國民左打多 巨人總教練：鄧愷威會上場但不先發

批賴清德說關稅保密「疊加卻又放消息」 賴香伶：還有多少資訊未揭露？

運動科學「帶計畫帶財」 解密台師大運休學院的話語權

聽新聞
0:00 / 0:00

影／高雄BMW左轉未禮讓猛撞小黃 2車掉「下巴」運將傷

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

盧姓女子今天凌晨零時30分駕BMW行經高市中山四路海邦橋左轉時，未禮讓直行由鍾姓男子駕駛的計程車，2車猛烈撞擊，雙雙車頭嚴重毀損、保險桿幾乎脫落，鍾男腰部受傷，盧女未受傷；警方初判盧左轉彎未禮讓直行小黃肇禍。

前鎮警分局調查，盧姓女子（年約35歲）今天凌晨零時30分駕駛BMW沿中山四路內側快車道路由南向北行駛時，未禮讓直行車，當場撞及由鍾姓男子（49歲）駕駛的計程車。

2車猛烈撞擊下，車頭嚴重毀損、前方保險桿快掉下來，2車橫在路中央，轄區交通分隊和前鎮派出所員警獲報趕抵處理，事故造成運匠鍾男腰部受傷，盧女僅頭暈、未受傷。

警方對雙方施以酒測，均無酒駕行為，鍾男隨後被送醫治療；警方初步研判係盧女未依號誌指示轉彎肇禍；詳細肇責由交通大隊分析釐清。

盧姓女子今天凌晨駕BMW在高市中山四路路口左轉時，未禮讓直行的鍾姓男子計程車，2車猛烈撞擊（紅圈處），車頭毀損，造成鍾受傷。記者石秀華／翻攝
盧姓女子今天凌晨駕BMW在高市中山四路路口左轉時，未禮讓直行的鍾姓男子計程車，2車猛烈撞擊（紅圈處），車頭毀損，造成鍾受傷。記者石秀華／翻攝
盧姓女子今天凌晨駕BMW在高市中山四路路口左轉時，未禮讓直行的鍾姓男子計程車，2車猛烈撞擊，車頭毀損，造成鍾受傷。記者石秀華／翻攝
盧姓女子今天凌晨駕BMW在高市中山四路路口左轉時，未禮讓直行的鍾姓男子計程車，2車猛烈撞擊，車頭毀損，造成鍾受傷。記者石秀華／翻攝
盧姓女子今天凌晨駕BMW在高市中山四路路口左轉時，未禮讓直行的鍾姓男子計程車，2車猛烈撞擊，車頭毀損，造成鍾受傷。記者石秀華／翻攝
盧姓女子今天凌晨駕BMW在高市中山四路路口左轉時，未禮讓直行的鍾姓男子計程車，2車猛烈撞擊，車頭毀損，造成鍾受傷。記者石秀華／翻攝

BMW 保險 車禍 計程車

延伸閱讀

北宜壓車過彎失敗…23歲大型重機騎士自摔 滑對向猛撞轎車當場斷腿

紐柏林旅行車最速王者誕生 BMW M3 CS Touring 跑出驚人圈速

身障協會理事長侵占善款買奢侈品 名車4件拍定...含骨董級BMW

BMW在台發出召回通知，近1.5萬輛車需進行煞車系統檢修

相關新聞

台南東山民宅起火 73歲老人回頭救火受困廚房…救出已無生命跡象

台南市東山區一棟磚造平房凌晨3點左右突然起火，在廚房內煮竹筍的73歲老人受困、救出時已沒有呼吸心跳，屋內其餘3人逃出屋外...

影／高雄BMW左轉未禮讓猛撞小黃 2車掉「下巴」運將傷

盧姓女子今天凌晨零時30分駕BMW行經高市中山四路海邦橋左轉時，未禮讓直行由鍾姓男子駕駛的計程車，2車猛烈撞擊，雙雙車頭...

獨／新竹男持刀劫救護車 國道狂飆撞護欄勇警制伏送醫

新竹縣新埔鎮昨深夜11時許驚傳救護車遭劫事件，一名男子不明原因持刀搶走一輛救護車，隨即駕車開上國道3號，新埔警方擔心發生...

家門口架監視器抓逾百違規 罰單全撤銷

雲林一名男子在住家社區路口的電線桿架設監視器，擷取車輛違規畫面，二個月共檢舉三六九件，警方陸續開出一五七張罰單，有車主不...

彰化台74甲東外環晚間火燒車景象駭人 駕駛逃生所幸無傷亡

彰化市台74甲東外環道路今天晚間火燒車，消防人員趕到時，迅速撲滅，由於駕駛人及時逃出，未造成人員傷亡，起火原因由警方調查...

下班驚魂！男突上前索討百萬美元版權費 主播高文音險遭攻擊

今天下午2時許，47歲呂姓男子跑到台北市內湖區年代電視台前，自言自語電視台欠他好幾百萬美元的版權費；主播高文音下班走出電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。