家門口架監視器抓逾百違規 罰單全撤銷

雲林一名男子在住家社區路口的電線桿架設監視器，擷取車輛違規畫面，二個月共檢舉三六九件，警方陸續開出一五七張罰單，有車主不服提出申訴，縣警局請示交通部並與監理單位討論後，認為檢舉有違維護交通安全目的，罰單全數撤銷。

雲林縣警局指出，道路交通管理處罰條例第七之一條雖規定，民眾得敘明違規事實並檢具違規證據資料，向公路主管或警察機關檢舉違規，但目的是基於維護交通安全，這起大量檢舉案經調查，檢舉人的監視器是設在公設電桿，目的是用來檢舉，決議撤銷罰單。

據了解，這名男子今年元月起，在住家社區路燈的電桿自行架設太陽能監視器，短短兩個月在同一段路共檢舉三六九件違規，以轉彎或超車未打方向燈為多。

警方受理檢舉，陸續開出一五七張罰單，多數受罰車主與檢舉人住同社區，男子在公設的電桿私架監視器引起公憤，後來雖自行拆除監視器，但許多受罰車主仍不滿，紛紛向民代陳情及向警方申訴。

有議員也在縣議會定期會質詢縣警局，質疑檢舉交通違規的路段屬社區道路，警方接到檢舉後是否有進一步查證，否則任意開單影響民眾權益。

縣警察局表示，警方接到民眾申訴，即召集交通隊、斗六警分局、雲林監理站開會，討論並決議罰單暫停裁罰，未開單的部分則暫緩處理，同時行文警政署函轉交通部請示，交通部回覆「依個案具體事實認定」。日前再度邀相關單位討論後，決議所舉發的罰單將函請監理站全數撤銷，警方提醒，透過非法手段檢舉，恐有觸犯個資法之虞。