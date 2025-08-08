彰化台74甲東外環晚間火燒車景象駭人 駕駛逃生所幸無傷亡

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化市台74甲東外環道路今天晚間火燒車，消防人員趕到時，迅速撲滅，由於駕駛人及時逃出，未造成人員傷亡，起火原因由警方調查中。

彰化縣消防局是在今晚9時44分接獲報案，指彰化市台74甲東外環道路四季咖啡前，有輛轎車拋錨停在路旁，隨後車子起火，駕駛人及時逃出，消防局共動用兩輛消防車、一輛救護車趕抵現場，發現轎車已陷入火海，消防人員拉起水線灌救，約10時將火撲滅，不過，車子已盡遭焚毀。

警方呼籲駕駛人，平時應做好車輛定期保養，上路前檢查車況，若行進中發現有異常，應啟亮方向燈並注意後方來車，漸進式滑離車道停在路肩待援，若車輛無法滑離車道時，應顯示危險警示燈，並在後方100公尺以上擺放故障標誌，人員應儘速下車至護欄外或安全處所待援，打110通報處理。

彰化市台74甲東外環道路今天晚間火燒車，消防人員趕到時，迅速撲滅，由於駕駛人及時逃出，未造成人員傷亡，起火原因由警方調查中。記者黃仲裕／攝影
