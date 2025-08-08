彰化台74甲東外環晚間火燒車景象駭人 駕駛逃生所幸無傷亡
彰化市台74甲東外環道路今天晚間火燒車，消防人員趕到時，迅速撲滅，由於駕駛人及時逃出，未造成人員傷亡，起火原因由警方調查中。
彰化縣消防局是在今晚9時44分接獲報案，指彰化市台74甲東外環道路四季咖啡前，有輛轎車拋錨停在路旁，隨後車子起火，駕駛人及時逃出，消防局共動用兩輛消防車、一輛救護車趕抵現場，發現轎車已陷入火海，消防人員拉起水線灌救，約10時將火撲滅，不過，車子已盡遭焚毀。
警方呼籲駕駛人，平時應做好車輛定期保養，上路前檢查車況，若行進中發現有異常，應啟亮方向燈並注意後方來車，漸進式滑離車道停在路肩待援，若車輛無法滑離車道時，應顯示危險警示燈，並在後方100公尺以上擺放故障標誌，人員應儘速下車至護欄外或安全處所待援，打110通報處理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言