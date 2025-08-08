快訊

下班驚魂！男突上前索討百萬美金版權費 主播高文音險遭攻擊

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

今天下午2時許，37歲呂姓男子跑到台北市內湖區年代電視台前，自言自語電視台欠他好幾百萬美金的版權費；主播高文音下班走出電視台，呂男衝上前要與高講事情，保全緊急隔開兩人，轄區警方也獲報到場處理。

警方到場後，確認高、呂兩人互不認識，呂的精神狀態不佳，警方抄錄雙方資料後，由保全叫計程車讓高文音乘坐離去，呂則由警方告誡後，讓他自行離開，雙方並未提告。

據了解，呂男在電視台前自言自語一個小時，也向保全說聲稱電視台積欠他數百萬元美金的版權費，希望電視台有人出面處理，呂看見有人走出電視台，就想要上前講這件事，下午3時許高文音下班，呂看到高又要上前，保全緊急隔開兩人。

據了解，高文音事後在社群發文，表示男子向他衝來，喊著就是要美金，只差一拳頭就打到她。

年代主播高文音。圖／年代提供
年代主播高文音。圖／年代提供

