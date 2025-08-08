快訊

下班驚魂！男突暴衝索討百萬美金版權費 美女主播險遭攻擊

創多項女軍官第一紀錄 政戰局長陳育琳提早退伍？軍方回應

對等關稅疊加計算？ 經貿辦稱4月早說明：採最惠待遇再加20%

聽新聞
0:00 / 0:00

來台11天驚悚高掛桃園20層樓高電纜上 泰籍移工最後說了這句話

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

上月27日才到高雄任職的泰國籍華姓男子，上周六告知仲介「要去找朋友」後失聯，前天傍晚被發現高掛280公里外龜山工業區後方20層樓高的光纖電纜上，死亡多時，桃園地檢署今午相驗遺體，將待家屬抵台釐清死因。

桃園地檢署襄閱主任檢察官黃榮德透露，外勤檢察官林暐勛下午率法醫抵達桃市殯葬管理所桃園館進行相驗，檢視發現華姓死者的身體部位，確實有電流進出的深層燒傷痕跡，相驗初步已有結果，但因泰國家屬尚未抵達台灣，檢方不便對外說明，將待家屬抵台釐清死因。

據調查，39歲的華姓男子是名產業移工，今年7月27日才由泰國來台，並在高雄地區某營造廠任職的公司待下，工作一周無異樣，本月2日告知仲介，表示「要去找朋友」然後就一去不復返，家屬同一天因為聯絡不上華男，轉而詢問仲介。

台灣仲介也因找不到人，於是向高雄警方報案協尋，沒想到本月6日傍晚會被台電人員在桃園市龜山區龍壽工業區後方山區，在20層樓約60公尺高的光纖電塔上，發現華男高掛在最高處的電纜已死亡多時。

桃園龜山龍壽工業區後方山區，本月6日下午4時13分，遭台電人員發現有不明男子高掛在20層樓高的光纖高壓電塔的電纜線上，確認非台電員工而是外籍男子，直到7日上午10時才將遺體下放至地面，經查是來台僅11天的泰籍移工，死因待查。記者陳恩惠／翻攝
桃園龜山龍壽工業區後方山區，本月6日下午4時13分，遭台電人員發現有不明男子高掛在20層樓高的光纖高壓電塔的電纜線上，確認非台電員工而是外籍男子，直到7日上午10時才將遺體下放至地面，經查是來台僅11天的泰籍移工，死因待查。記者陳恩惠／翻攝
桃園地檢署檢察官林暐勛今天下午率法醫抵達桃市殯葬管理所桃園館相驗遺體，由於家屬來不及來台，只有台灣仲介、泰國仲介及翻譯人員到場。記者陳恩惠／翻攝
桃園地檢署檢察官林暐勛今天下午率法醫抵達桃市殯葬管理所桃園館相驗遺體，由於家屬來不及來台，只有台灣仲介、泰國仲介及翻譯人員到場。記者陳恩惠／翻攝
桃園地檢署檢察官今天下午率法醫抵達桃市殯葬管理所桃園館相驗遺體，由於家屬來不及來台，只有台灣仲介、泰國仲介及翻譯人員到場。記者陳恩惠／翻攝
桃園地檢署檢察官今天下午率法醫抵達桃市殯葬管理所桃園館相驗遺體，由於家屬來不及來台，只有台灣仲介、泰國仲介及翻譯人員到場。記者陳恩惠／翻攝
桃園地檢署檢察官今天下午率法醫抵達桃市殯葬管理所桃園館相驗遺體，由於家屬來不及來台，只有台灣仲介、泰國仲介及翻譯人員到場。記者陳恩惠／翻攝
桃園地檢署檢察官今天下午率法醫抵達桃市殯葬管理所桃園館相驗遺體，由於家屬來不及來台，只有台灣仲介、泰國仲介及翻譯人員到場。記者陳恩惠／翻攝
桃園龜山龍壽工業區後方山區，本月6日下午4時13分，遭台電人員發現有不明男子高掛在20層樓高的光纖高壓電塔的電纜線上，確認非台電員工而是外籍男子，直到7日上午10時才將遺體下放至地面，經查是來台僅11天的泰籍移工，死因待查。圖／民眾提供
桃園龜山龍壽工業區後方山區，本月6日下午4時13分，遭台電人員發現有不明男子高掛在20層樓高的光纖高壓電塔的電纜線上，確認非台電員工而是外籍男子，直到7日上午10時才將遺體下放至地面，經查是來台僅11天的泰籍移工，死因待查。圖／民眾提供

泰國 移工 遺體 失聯 桃園地檢署

延伸閱讀

悲傷父親節！桃園7旬男爬山倒地 7名高級救護員發現仍救不回

中職／台日韓球隊桃園交鋒 桃猿領隊：金鷲、巫師都很積極

桃園7旬翁爬山突昏迷、失去呼吸心跳 7名休假消防員路過助急救

車麗屋桃園A7館動土 市府：瞄準捷運科技產業聚落動能

相關新聞

下班驚魂！男突上前索討百萬美金版權費 主播高文音險遭攻擊

今天下午2時許，37歲呂姓男子跑到台北市內湖區年代電視台前，自言自語電視台欠他好幾百萬美金的版權費；主播高文音下班走出電...

來台11天驚悚高掛桃園20層樓高電纜上 泰籍移工最後說了這句話

上月27日才到高雄任職的泰國籍華姓男子，上周六告知仲介「要去找朋友」後失聯，前天傍晚被發現高掛280公里外龜山工業區後方...

到銀樓稱挑選父親節禮物…男持辣椒水搶走70萬金項鍊 警緝捕中

台東市今晚7點40分許，1名年輕男子身穿帽T、戴著口罩，進入市區某銀樓，稱要挑選父親節禮物，竟搶走重達5兩多近70萬元金...

申請急難救助資料不齊遭退 台中男怒在區公所前放鞭炮

謝姓男子今天到台中市梧棲區公所要申請急難救助，由於資料未準備齊全遭退件，疑心生不滿，持鞭炮到區公所前方燃放抗議；警方通知...

台南安南區溪頂寮橋傳六旬翁落水失蹤 全面搜救仍無所獲

台南市安南區溪頂寮橋鹽水溪流域傳出落水意外，消防局今中午接獲員警轉報，61歲葉姓男子落水失蹤，消防局出動大批人員及船艇，...

悲傷父親節！桃園7旬男爬山倒地 7名高級救護員發現仍救不回

73歲的陳姓男子今上午12時許，於桃園市龍潭區石門山步道爬山時，突然倒地並失去意識，剛好一群休假的高級救護員經過，立即協...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。