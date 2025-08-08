來台11天驚悚高掛桃園20層樓高電纜上 泰籍移工最後說了這句話

上月27日才到高雄任職的泰國籍華姓男子，上周六告知仲介「要去找朋友」後失聯，前天傍晚被發現高掛280公里外龜山工業區後方20層樓高的光纖電纜上，死亡多時，桃園地檢署今午相驗遺體，將待家屬抵台釐清死因。

桃園地檢署襄閱主任檢察官黃榮德透露，外勤檢察官林暐勛下午率法醫抵達桃市殯葬管理所桃園館進行相驗，檢視發現華姓死者的身體部位，確實有電流進出的深層燒傷痕跡，相驗初步已有結果，但因泰國家屬尚未抵達台灣，檢方不便對外說明，將待家屬抵台釐清死因。

據調查，39歲的華姓男子是名產業移工，今年7月27日才由泰國來台，並在高雄地區某營造廠任職的公司待下，工作一周無異樣，本月2日告知仲介，表示「要去找朋友」然後就一去不復返，家屬同一天因為聯絡不上華男，轉而詢問仲介。

台灣仲介也因找不到人，於是向高雄警方報案協尋，沒想到本月6日傍晚會被台電人員在桃園市龜山區龍壽工業區後方山區，在20層樓約60公尺高的光纖電塔上，發現華男高掛在最高處的電纜已死亡多時。