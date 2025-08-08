快訊

悲傷父親節！桃園7旬男爬山倒地 7名高級救護員發現仍救不回

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

73歲的陳姓男子今上午12時許，於桃園市龍潭區石門山步道爬山時，突然倒地並失去意識，剛好一群休假的高級救護員經過，立即協助搶救，而消防人員獲報後到場送醫仍回天乏術。

今中午12時11分許，消防人員獲報陳男失去呼吸心跳，到達現場已有同仁協助做急救，救護人員立即給予CPRAED等救護處置後送醫。

這群休假的消防員是桃園市消防局113年度第7期高級救護救護技術員訓練剛結訓並通過國家考試的高級救護技術員，當時在現場只聽見有人發出驚呼，定睛一看是一名長者倒地，同學們立即接近並經專業評估，當發現陳男無呼吸心跳後，大家立即切換工作模式。

現場有人負責報案啟動119，有人進行壓胸，有人詢問現場有沒有家屬，現場分工落實，為了保持高品質的CPR，每按壓2分鐘後，立即有人上前換手，以確保壓胸的深度、速率能夠維持標準，經過一番努力，但陳男送醫後仍回天乏術。

消防局指出，根據統計，突發性的心跳停止的患者，存活率每分鐘下降7%至10%，如果旁觀者能立即給予CPR急救及AED電擊，患者的存活率將大幅提升。因此消防局長期持續推行CPR+AED教育訓練，而在到院前呼吸心跳停止的案件中，桃園市旁觀者CPR的比率也高達7成。

73歲的陳姓男子今上午12時許，於桃園市龍潭區石門山步道爬山時，突然倒地並失去意識，剛好一群休假的高級救護員經過，立即協助搶救。記者翁唯真／翻攝
73歲的陳姓男子今上午12時許，於桃園市龍潭區石門山步道爬山時，突然倒地並失去意識，剛好一群休假的高級救護員經過，立即協助搶救。記者翁唯真／翻攝
