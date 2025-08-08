聽新聞
肝炎7年惡化成肝癌…6旬翁失控衝台大醫院 闖診療間暴打醫生
洪姓男子前天早上不滿看了7年的肝炎沒好轉，反而惡化成肝癌，趁叫號空檔衝進診療間暴打醫生，釀醫生下巴受傷，醫生大力斥責呼籲冷靜後，他立刻停下施暴行為，事後被醫院保全帶走，警方趕抵依醫療法、刑法傷害罪送辦。
中正一警方6日早上9點多獲報，台大醫院有醫療糾紛趕抵，詢問了解，69歲洪姓男子疑因醫療問題，在診間叫號空檔闖入並對醫師叫囂、揮拳攻擊，經醫師告誡後，洪男即停止攻擊行為，由保全及護理師先行將洪男帶往保全室。
警方指出，到場沒有攻擊行為，又挨揍醫生當下稱下班後再至派出所提告，當下把洪男帶至派出所後依涉嫌違反醫療法、刑法傷害罪等罪嫌函送台北地檢署偵辦。
據了解，洪男疑因不滿看了7年的肝炎沒好轉，反而惡化成肝癌，日前閒聊時，聽聞朋友稱「喔，你看的那位醫生很兩光啦」，認為對方說的有道理，才氣憤難耐衝至醫院，以一記右下鉤拳毆打醫生。
