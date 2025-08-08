小琉球行車糾紛！男當眾賞巴掌、亮刀恐嚇 要求2遊客下跪道歉

一群年輕遊客8月5日深夜騎車在小琉球夜遊時，與一名當地男子因行車糾紛起了衝突，男子後續竟跟到遊客民宿要求下跪道歉，並傳出有亮刀恐嚇行為。警方表示未接獲相關報案，但已主動介入調查，已約談相關人員，將依強制罪、妨害秩序等罪嫌偵辦。

民眾PO文指出，當時他朋友騎車與某潛水店老闆因行車糾紛起口角，雙方發生衝突。他的朋友離開後，男子竟惱羞成怒，騎車追到其住宿地點，並揚言要他們「小心一點」。半小時後對方又帶了一批人前來，並傳出仗著人多勢眾出手打年輕人耳光，甚至還亮刀恐嚇，要求年輕人下跪道歉後才善罷干休。

過程後半段被旁人錄影下來，事發後PO上網引發關注。警方表示，此案未接獲相關報案，已主動積極介入偵辦，相關人員均已到案。經了解是行車口角糾紛，檢視影片未有持刀及傷害行為，全案依強制罪、妨害秩序等罪嫌將潛水店老闆及相關人等移送法辦。

警方強調，PO影片者並非當事人，當事人未報案也未提告，經檢查完整影片並未見打巴掌等情形，目前仍積極查處並找尋相關當事人，待釐清過程。也呼籲民眾遇有類似事件除了在旁協助蒐證外，也要立即報案讓警方即時介入，提供民眾最立即的保護及服務。