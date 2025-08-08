快訊

住院後首露面！沈玉琳父親節公開全家福 真實狀態曝光

肝炎7年惡化成肝癌…6旬翁只聽朋友一句話 竟衝台大醫院暴打醫生

聽新聞
0:00 / 0:00

小琉球行車糾紛！男當眾賞巴掌、亮刀恐嚇 要求2遊客下跪道歉

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

一群年輕遊客8月5日深夜騎車在小琉球夜遊時，與一名當地男子因行車糾紛起了衝突，男子後續竟跟到遊客民宿要求下跪道歉，並傳出有亮刀恐嚇行為。警方表示未接獲相關報案，但已主動介入調查，已約談相關人員，將依強制罪、妨害秩序等罪嫌偵辦。

民眾PO文指出，當時他朋友騎車與某潛水店老闆因行車糾紛起口角，雙方發生衝突。他的朋友離開後，男子竟惱羞成怒，騎車追到其住宿地點，並揚言要他們「小心一點」。半小時後對方又帶了一批人前來，並傳出仗著人多勢眾出手打年輕人耳光，甚至還亮刀恐嚇，要求年輕人下跪道歉後才善罷干休。

過程後半段被旁人錄影下來，事發後PO上網引發關注。警方表示，此案未接獲相關報案，已主動積極介入偵辦，相關人員均已到案。經了解是行車口角糾紛，檢視影片未有持刀及傷害行為，全案依強制罪、妨害秩序等罪嫌將潛水店老闆及相關人等移送法辦。

警方強調，PO影片者並非當事人，當事人未報案也未提告，經檢查完整影片並未見打巴掌等情形，目前仍積極查處並找尋相關當事人，待釐清過程。也呼籲民眾遇有類似事件除了在旁協助蒐證外，也要立即報案讓警方即時介入，提供民眾最立即的保護及服務。

一群年輕遊客8月5日深夜與一名當地男子因行車糾紛起了衝突，男子後續竟跟到遊客民宿要求下跪道歉。記者潘奕言／翻攝
一群年輕遊客8月5日深夜與一名當地男子因行車糾紛起了衝突，男子後續竟跟到遊客民宿要求下跪道歉。記者潘奕言／翻攝
一群年輕遊客8月5日深夜與一名當地男子因行車糾紛起了衝突，男子後續竟跟到遊客民宿要求下跪道歉。記者潘奕言／翻攝
一群年輕遊客8月5日深夜與一名當地男子因行車糾紛起了衝突，男子後續竟跟到遊客民宿要求下跪道歉。記者潘奕言／翻攝

衝突 恐嚇 住宿 民宿 小琉球 年輕人

延伸閱讀

【即時短評】兒少安置機構逾半數涉性侵 新北社會局難逃怠惰之責

每天開單收費！見這輛車雨刷已夾4張起疑 收費員驚見車內有人報案

影／豐田男台中遇行車糾紛一下拿棍一下刀叫囂 民眾全錄警查辦

影／13名年輕人相約小琉球民宿開毒趴被逮 警乘風破浪跨海辦案

相關新聞

肝炎7年惡化成肝癌…6旬翁失控衝台大醫院 闖診療間暴打醫生

洪姓男子前天早上不滿看了7年的肝炎沒好轉，反而惡化成肝癌，趁叫號空檔衝進診療間暴打醫生，釀醫生下巴受傷，醫生大力斥責呼籲...

疑擦撞號誌燈翻覆…大貨車北宜公路失控墜谷 駕駛昏迷送醫

彭姓男今天下午駕駛大貨車由新北市坪林往新店方向，疑先擦撞號誌燈後整輛車失控墜谷約25公尺深，搜救人員在距離路面50公尺深...

小琉球行車糾紛！男當眾賞巴掌、亮刀恐嚇 要求2遊客下跪道歉

一群年輕遊客8月5日深夜騎車在小琉球夜遊時，與一名當地男子因行車糾紛起了衝突，男子後續竟跟到遊客民宿要求下跪道歉，並傳出...

桃園7旬翁爬山突昏迷、失去呼吸心跳 7名休假消防員路過助急救

一名73歲陳姓老翁今(8)日前往桃園市龍潭區石門山步道爬山，爬到一半突然倒地並失去意識，現場一震驚慌。此時恰好有7名休假的消防隊員路過目擊，立即上前評估，發現老翁呼吸及脈搏停止，隨即展開急救措施...

影／門窗被射鋼珠！台中豪宅高樓層成箭靶 彈弓怪客落網稱：射空罐玩

台中市烏日區一棟豪宅高樓層有4戶近日遭鋼珠射擊，導致門窗玻璃碎裂，引起住戶恐慌並報警。警方循線查獲30歲阮姓移工涉案，初...

台中太平酒駕男凌晨騎車撞機車 警一查女騎士也酒駕

22歲連姓男子今天凌晨4時騎機車行經台中市太平區樹孝路350號前，追撞前方的60歲蘇姓機車女騎士成傷，連男的臉部還遭排氣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。