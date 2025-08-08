疑擦撞號誌燈翻覆…大貨車北宜公路失控墜谷 駕駛昏迷送醫

彭姓男今天下午駕駛大貨車由新北市坪林往新店方向，疑先擦撞號誌燈後整輛車失控墜谷約25公尺深，搜救人員在距離路面50公尺深處尋獲駕駛時，已昏迷意識不清送醫搶救中。

新北市警方今天下午2時44分獲報，新店區北宜公路18.3公里處發生大貨車翻覆墜落路邊山谷意外，警方及消防搜救人員迅速趕抵現場，據目擊民眾指稱，大貨車疑先擦撞路邊號誌燈後便一路衝下山坡，但搜救人員從路邊往下看，卻完全看不到墜谷車輛蹤影。

搜救人員設法沿山谷往下搜索，發現大貨車墜落約25公尺深，整輛車卡在樹林中，但車內無人，搜救人員持續往下方搜尋，再往下約25公尺處，終於發現駕駛彭姓男子（59歲）但他意識模糊，根本無法回應，緊急將人抬回至路邊，由救護車送醫搶救。

據了解，該大貨車為載運化學液體的車輛，但今天車上載的都是空桶，至於確實事故發生原因，有待警方調查。