桃園7旬翁爬山突昏迷、失去呼吸心跳 7名休假消防員路過助急救

一名73歲陳姓老翁今(8)日前往桃園市龍潭區石門山步道爬山，爬到一半突然倒地並失去意識，現場一震驚慌。此時恰好有7名休假的消防隊員路過目擊，立即上前評估，發現老翁呼吸及脈搏停止，隨即展開急救措施，大家輪流進行高品質CPR、向119報案，讓老翁能在最短的時間內得到急救處置、送醫往國軍桃園總醫院搶救。

73歲陳姓老翁前往桃園市龍潭區石門山步道爬山，爬到一半突然倒地並失去意識。圖：讀者提供

消防局表示，這群休假的消防員正是該局113年度第七期高級救護救護技術員訓練，剛結訓並通過國家考試的高級救護技術員，分別是興國分隊隊員羅昆泓、中壢分隊隊員翁祖翊、幼獅分隊隊員莊惟婷、大園分隊隊員邱弘瀚、觀音分隊隊員鄭竣維、新坡分隊隊員簡君諺及蘆竹分隊隊員楊効儒。

消防員們發現長者無呼吸心跳後，大家立即切換為工作模式，發揮受訓所學的急救流程。圖：讀者提供

這群消防員說，大家利用休假期間去爬山，突然聽見有人發出驚呼，定睛一看有一名長者倒地，一行人立即接近並進行專業評估，當發現長者無呼吸心跳後，大家立即切換為工作模式，發揮受訓所學的急救流程，有人負責報案啟動119，有人進行壓胸，有人詢問現場有沒有家屬，現場分工落實，為了保持高品質的CPR，每按壓兩分鐘後，立即有人上前換手，以確保壓胸的深度、速率能夠維持標準。

7名消防員是通過國家考試的高級救護技術員。圖：讀者提供

消防局指出，根據統計，突發性的心跳停止的患者，存活率每分鐘下降7%至10%，如果旁觀者能立即給予CPR急救及AED電擊，患者的存活率將大幅提升，因此消防局長期持續推行CPR+AED教育訓練，而在到院前呼吸心跳停止的案件中，桃園市旁觀者CPR的比率也高達7成。此次休假人員當機立斷發揮所長，也給予高度肯定，希望未來能有更多熱心民眾參與訓練後，在社會上對需要幫助的患者不吝伸出援手。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園翁爬山突昏迷失去呼吸心跳 7休假消防員路過展開急救行動