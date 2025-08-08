影／門窗被射鋼珠！台中豪宅高樓層成箭靶 彈弓怪客落網稱：射空罐玩

台中市烏日區一棟豪宅高樓層有4戶近日遭鋼珠射擊，導致門窗玻璃碎裂，引起住戶恐慌並報警。警方循線查獲30歲阮姓移工涉案，初步排除阮嫌與社區住戶有結怨，阮嫌供稱，是拿強力彈弓射空瓶玩，沒想到射到鐵道對面大樓闖禍了，警方詢後依毀損罪嫌送辦。

據了解，這棟大樓屋齡2年，總戶數101戶，房價單坪破40萬元，近期的豪宅大近日靠近鐵道邊四戶高樓層住家門窗玻璃遭被人射擊導致龜裂，所幸沒有人傷亡。該大樓管委會貼出公告提醒住戶要小心，一查覺異常情況要立即通報櫃台轉知警方排查。

台中市烏日警分局偵查隊隊長林宏霖說明，警方獲報後立即成立專案小組偵辦，查出有四戶受害，分別是7月20日2件、7月24日1件、8月6日1件，並依住戶玻璃遭到破壞的方向、角度研判鋼珠行進軌跡，並調閱周遭監視器、查訪附近工地。

警方在昨晚9時，循線在大樓附近工地查獲30歲阮姓越南籍移工涉案，並查扣一把強力彈弓，以及一罐鋼珠證物。警方初步查出，阮嫌與該社區住戶並無結怨，所犯事件非針對該社區，且與住戶無關。

阮男到案後宣稱，他在大樓附近的工地上工，會利用下工後夜間無人時，以強力彈弓練習打空罐，是以仰角發射，原以為沒問題，沒想到打到了對面大樓的玻璃窗，昨天看到新聞報導才知闖禍，心裡很慌張，沒想到警方馬上就找到他。

警方指出，強力彈弓打出的鋼珠飛行距離超過百公尺，擊中落地窗強化玻璃時，能量已減弱許多，不過仍足以造成玻璃留下凹陷彈痕並碎裂，雖然阮男與被害住戶無仇無怨，純屬無心之過，但一片落地窗的強化玻璃要2、3萬元，必須賠償住戶，警方詢後，依毀損罪嫌將阮男移送台中地檢署偵辦。

警方呼籲，使用空氣槍、強力彈弓發射金屬製品，應謹慎小心，一有不慎可能觸犯毀損及傷害相關罪責。