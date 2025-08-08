快訊

他在高鐵「這1站」下車 見人潮少得可憐開酸：根本蚊子館

國安私菸案吳宗憲辯「長官叫我帶進來」 審判長斥：是誰都沒講

台積電內鬼案震驚全球 前工程師憂「外洩機密」恐涉及輝達、AMD

嘉縣妻涉持刀刺死丈夫 死者中15刀心臟破裂致命

中央社／ 嘉義市8日電

嘉義縣黃姓女子6日由於金錢問題涉嫌持刀刺死莊姓丈夫遭羈押禁見，檢警今天會同法醫解剖，發現莊姓男子全身15處刀傷，其中數刀貫穿心臟、肺臟，致心臟穿刺破裂與氣血胸死亡。

台灣嘉義地方檢察署表示，經解剖發現被害人全身多處銳器傷，其中胸前及背後等處入刀。

檢警表示，犯嫌與丈夫育有3名小孩，2人原本擔任外送員維持家計，2年前由於第3個孩子出生，大部分由莊姓男子擔起家計，但莊姓男子近日工作不順，常與妻子為金錢問題口角，6日凌晨爭執時，演變成犯嫌持刀刺死被害人。

台灣嘉義地方法院說，黃姓女子坦承殺人犯行，答辯是基於正當防衛；審酌黃姓女子涉及殺人重罪，且事後湮滅證據，另考量所犯情節重大，羈押不違反比例原則，且為後續偵查必要，裁定羈押並禁見及通信。

至於黃姓女子答辯基於正當防衛，檢警說，黃姓女子身上沒明顯被毆打痕跡，口角時被害人疑對妻子咆哮「今天不是妳死、就是我死」，激怒手中持有水果刀的黃姓女子涉嫌憤而行凶。

檢警說，這對夫妻民國108年到113年常為細故爭吵，曾向警方報案並互控家庭暴力，108年間被列為高風險家庭，隔年解除列管。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

嘉義 家庭暴力

延伸閱讀

嘉縣6鄉因雨停班多日 風災臨工登記延長至8/15

強風豪雨嘉縣慘重災情 故宮南院周末晚無人機群飛傳遞祝福

嘉縣風災受損光電板 環保局：都已從滯洪池移除

強風豪雨釀災臨時工投入災區重建家園 嘉縣需800臨時工

相關新聞

影／門窗被射鋼珠！台中豪宅高樓層成箭靶 彈弓怪客落網稱：射空罐玩

台中市烏日區一棟豪宅高樓層有4戶近日遭鋼珠射擊，導致門窗玻璃碎裂，引起住戶恐慌並報警。警方循線查獲30歲阮姓移工涉案，初...

台中太平酒駕男凌晨騎車撞機車 警一查女騎士也酒駕

22歲連姓男子今天凌晨4時騎機車行經台中市太平區樹孝路350號前，追撞前方的60歲蘇姓機車女騎士成傷，連男的臉部還遭排氣...

雲林男私架監視器「取締違規」369件引眾怒 警開160多張罰單全撤銷

雲林1名男子在住家社區路口的電線桿自行架設監視器，再擷取車輛違規畫面向警方檢舉，2個月共檢舉369件，警方受理開罰單，但...

嘉義轎車碰撞波及2機車釀3傷 外送員無辜受害淚崩

嘉義市博愛路2段與中興路口，昨晚近11時發生嚴重車禍，1輛左轉的轎車與對向直行轎車碰撞，強大撞擊力導致車輛失控衝入待轉區...

拉拉山水蜜桃又傳調包賣爛果！當中竟還藏蘋果 店家喊冤還原經過

桃園市拉拉山水蜜桃遠近馳名，現接近尾聲，不過有民眾於網路社群爆料，買完後寄放民宿隔天帶回台北打開時，已經爛掉，且還拿蘋果...

南投埔里民宅氣爆震碎門窗玻璃 鄰屋車輛慘遭波及以為發生地震

今天上午8點多，南投縣埔里鎮新生路發生民宅氣爆意外，魏姓男子疑似點火引爆瓦斯，當場被猛烈火勢波及，全身燒燙傷面積約達七成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。