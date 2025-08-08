台中太平酒駕男凌晨騎車撞機車 警一查女騎士也酒駕

快訊

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

22歲連姓男子今天凌晨4時騎機車行經台中市太平區樹孝路350號前，追撞前方的60歲蘇姓機車女騎士成傷，連男的臉部還遭排氣管重壓，雙雙送醫，警方查出2人酒測值超標，詢後依公共危險罪嫌送法辦。

警方初步調查，連男騎機車沿樹孝路往育才路方向行駛，與前方同向的蘇女騎乘機車碰撞，連男四肢及臉部擦挫傷，蘇女四肢擦挫傷，兩人都被緊急送往太平的國軍台中總醫院治療。

警方酒測發現，連男與蘇女皆酒測值超過法定標準。連男稱，稍早與友人至附近小吃部小酌，蘇女則表示，至友人家中談事時小飲啤酒。目前現場未有撞擊瞬間的監視器畫面，警方將依照現場跡證進一步釐清肇事責任與事故原因。

太平分局表示，兩名駕駛酒駕行為已觸犯公共危險罪，依法移送台中地檢署偵辦，並呼籲民眾切勿酒後騎車或駕車，警方將持續加強取締與宣導，守護道路交通安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市太平區樹孝路350號前在今天凌晨4時，發生2輛機車追撞事故。記者趙容萱／翻攝
