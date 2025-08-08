雲林男私架監視器「取締違規」369件引眾怒 警開160多張罰單全撤銷

雲林1名男子在住家社區路口的電線桿自行架設監視器，再擷取車輛違規畫面向警方檢舉，2個月共檢舉369件，警方受理開罰單，但有車主不甘吞紅單提出申訴，雲林縣警察局行文請示交通部，同時經警方等相關單位2次開會討論後，認為民眾檢舉有違立法目的，因此警方所開百餘張罰單全數撤銷。

據指出，這名男子今年元月起，在住家社區一處路燈的電桿上，自行架設架設太陽能監視器，所拍攝的違規車輛擷取影像向警方檢舉，短短約兩個月在同一段路，共計檢舉369件，其中以轉彎或超車未打方向燈為多。

警方受理檢舉陸續開出160多張罰單，其中有接到罰單的人也住在同一社區，男子在公設的電桿私架監視器的行徑引起公憤，後來男子即自行拆除監視器，但收到紅單的車主心有不滿，紛向民代陳情。

雲林縣議會有議員在定期會中對雲林縣警局提出質詢，質疑民眾檢舉路段是社區的道路，警方接到檢舉是否有進一步查證就任意開單，是否影響民眾權益。

雲林縣警察局表示，警方也接到民眾申訴，即召集交通隊、斗六分局、雲林監理站開會討論並決議罰單暫停裁罰、未開單的部分則暫緩處理，且同時行文警政署函轉交通部請示，交通部回覆「依個案具體事實認定」。