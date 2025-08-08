快訊

千萬透天淪為垃圾山Google街景圖全曝光 公所強制清除女屋主怒喊告

台灣已經失去川普？美國前顧問的「廢文鬼扯」

共軍封鎖台灣 東南亞各國如何撤僑？兵推揭「新加坡」成為關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

雲林男私架監視器「取締違規」369件引眾怒 警開160多張罰單全撤銷

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林1名男子在住家社區路口的電線桿自行架設監視器，再擷取車輛違規畫面向警方檢舉，2個月共檢舉369件，警方受理開罰單，但有車主不甘吞紅單提出申訴，雲林縣警察局行文請示交通部，同時經警方等相關單位2次開會討論後，認為民眾檢舉有違立法目的，因此警方所開百餘張罰單全數撤銷。

據指出，這名男子今年元月起，在住家社區一處路燈的電桿上，自行架設架設太陽能監視器，所拍攝的違規車輛擷取影像向警方檢舉，短短約兩個月在同一段路，共計檢舉369件，其中以轉彎或超車未打方向燈為多。

警方受理檢舉陸續開出160多張罰單，其中有接到罰單的人也住在同一社區，男子在公設的電桿私架監視器的行徑引起公憤，後來男子即自行拆除監視器，但收到紅單的車主心有不滿，紛向民代陳情。

雲林縣議會有議員在定期會中對雲林縣警局提出質詢，質疑民眾檢舉路段是社區的道路，警方接到檢舉是否有進一步查證就任意開單，是否影響民眾權益。

雲林縣警察局表示，警方也接到民眾申訴，即召集交通隊、斗六分局、雲林監理站開會討論並決議罰單暫停裁罰、未開單的部分則暫緩處理，且同時行文警政署函轉交通部請示，交通部回覆「依個案具體事實認定」。

於是日前雲林縣警局再邀集斗六分局、監理站召開第2次會議，經一番討論認定這項檢舉有違立法目的，決議所舉發的違單，將函請監理站全數撤銷。警方同時提醒，透過非法手段檢舉恐有觸犯個資法之虞，籲民眾勿以身試法。

任意私自架設監視器檢舉交通違規，恐涉違反個資法，雲林一男子以此手法檢舉369件違規，最後紅單全數被撤銷，圖中監視器為示意圖。記者蔡維斌／攝影
任意私自架設監視器檢舉交通違規，恐涉違反個資法，雲林一男子以此手法檢舉369件違規，最後紅單全數被撤銷，圖中監視器為示意圖。記者蔡維斌／攝影

雲林 罰單 監視器

延伸閱讀

桃園15寺廟、5社區響應低碳中元祭祀 估減碳4.5萬公斤

新北淡水里長設智慧監視器 守護幸福里社區環境

雲林官員取經成都世運遭阻？陸委會：溝通協調問題

為漁村注入動能 高市漁會與社區研發創意料理

相關新聞

雲林男私架監視器「取締違規」369件引眾怒 警開160多張罰單全撤銷

雲林1名男子在住家社區路口的電線桿自行架設監視器，再擷取車輛違規畫面向警方檢舉，2個月共檢舉369件，警方受理開罰單，但...

南投埔里民宅氣爆震碎門窗玻璃 鄰屋車輛慘遭波及以為發生地震

今天上午8點多，南投縣埔里鎮新生路發生民宅氣爆意外，魏姓男子疑似點火引爆瓦斯，當場被猛烈火勢波及，全身燒燙傷面積約達七成...

拉拉山水蜜桃又傳調包賣爛果！當中竟還藏蘋果 店家喊冤還原經過

桃園市拉拉山水蜜桃遠近馳名，現接近尾聲，不過有民眾於網路社群爆料，買完後寄放民宿隔天帶回台北打開時，已經爛掉，且還拿蘋果...

影／撞擊畫面曝！高雄特斯拉闖紅燈撞現代休旅車 波及3機車釀6傷

吳姓男子今天凌晨0時15分駕特斯拉載王姓女友人，在高市民族一路右轉專用車道直接闖紅燈，當場猛撞蔡姓男子駕駛的現代休旅車，...

嘉義轎車碰撞波及2機車釀3傷 外送員無辜受害淚崩

嘉義市博愛路2段與中興路口，昨晚近11時發生嚴重車禍，1輛左轉的轎車與對向直行轎車碰撞，強大撞擊力導致車輛失控衝入待轉區...

街友路上遊蕩需協助？楊梅警到場發現真相

桃園市一名49歲陳姓男子6日上午10時許獨自在新屋區長祥路徘徊，熱心民眾以為是街友需要協助，向楊梅警分局報案，警方到場發現男子無法表達自己的身分，所幸經過員警以警政相關系統耐心比對，終於查到男子的姓名

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。