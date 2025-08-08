聽新聞
嘉義轎車碰撞波及2機車釀3傷 外送員無辜受害淚崩
嘉義市博愛路2段與中興路口，昨晚近11時發生嚴重車禍，1輛左轉的轎車與對向直行轎車碰撞，強大撞擊力導致車輛失控衝入待轉區，波及2名正在等紅燈的機車騎士，造成3人受傷，其中1名女外送員無辜遭波及，現場痛哭不已，車禍原因警方調查釐清。
警方調查，車禍事故發生在昨晚10時58分許，高姓男子駕駛轎車，沿博愛路2段南向北行駛，行經中興路口左轉時，與侯姓男子駕駛、北向南直行的轎車碰撞。2車猛烈撞擊後，其中1輛車失控衝入路口待轉區，撞上正在等紅燈的2輛機車。
目擊者指出，碰撞瞬間塵煙四起，零件碎裂四散，1輛轎車甚至短暫騰空，畫面宛如電影特效。受傷女性外送員因劇烈撞擊倒地不起，救護人員趕抵後，立即協助處理隨身物品並詢問傷勢，女子哭著表示腳部劇痛，手部也擦傷。
事故造成3人送醫治療，所幸皆為輕傷。警方對4位駕駛酒測，均未發現飲酒情事，肇事原因仍在釐清中。車禍再度引發民眾對交通安全的關注，尤其機車騎士在合法待轉遭波及，讓人憂心不已。警方呼籲駕駛人轉彎時應特別注意來車與路口狀況，避免釀成悲劇。
