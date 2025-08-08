拉拉山水蜜桃又傳調包賣爛果！當中竟還藏蘋果 店家喊冤還原經過

桃園市拉拉山水蜜桃遠近馳名，現接近尾聲，不過有民眾於網路社群爆料，買完後寄放民宿隔天帶回台北打開時，已經爛掉，且還拿蘋果填充，相當不老實。店家喊冤表示有誤會，事後有解釋誤會並重寄4盒給對方，也全額退費，若再不撤文將提告。

農業局副局長黃玉詩回應，農業局也立即啟動到現場稽查及宣導，將消費爭議事件降到最低。此案將另行透過警政系統調查，確保拉拉山水蜜桃品牌形象，希望民眾不因少數消費爭議失去信心。

網友說，買完跟店家借放，隔天去拿直接帶回台北，怎料打開有蘋果濫竽充數，多數更爛掉，懷疑店家不誠實置換，打電話詢問對方支支吾吾，更叫他們上山重新拿，覺得不老實店家該抵制。

店家還原事件經過表示，老闆娘大前天切了一顆水蜜桃給民宿客人享用，但該盒就缺一顆，不過因為隔天要出國，老闆娘就決定不賣，怎料隔天老闆不清楚，連同有放入蘋果的NG盒及其餘4盒，共5盒以1500元價格便宜賣。

不過有換置蘋果這件事老闆未知悉，老闆喊冤，當時老婆包好後就都未動，也未調包，但他務農不太會販賣，主要都是老婆負責，事後也跟客人道歉並立即回寄4盒水蜜桃，並全額退費給對方。

老闆無奈說，事情後續有好好處理，也跟對方解決了，也可以提供監視器佐證，但對方持續讓他們在網路上針對店家，將提告。

黃玉詩說，拉拉山水蜜桃是桃園復興區重要的農特產品，近期發生零星水蜜桃消費爭議，農業局也立即啟動稽查及宣導，將消費爭議事件降到最低。

黃玉詩表示，本次民眾投訴事件，農業局和經發局、消保官、復興區農會及公所等，立刻組成聯合稽查小組至店家訪查，也加強拉拉山、角板山、枕頭山等商圈稽查及宣導。此案將另行透過警政系統調查，確保拉拉山水蜜桃品牌形象，希望民眾不因少數消費爭議失去信心。