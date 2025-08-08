南投埔里民宅氣爆震碎門窗玻璃 鄰屋車輛慘遭波及以為發生地震

今天上午8點多，南投縣埔里鎮新生路發生民宅氣爆意外，魏姓男子疑似點火引爆瓦斯，當場被猛烈火勢波及，全身燒燙傷面積約達七成，緊急送醫後再轉送至台中市中山醫學大學附設醫院治療，目前仍在搶救中。

爆炸威力驚人，不僅震碎事發住處的門窗玻璃，鄰近建物也遭波及，停放在路旁的車輛車身被飛散的玻璃擊穿，留下宛如子彈貫穿般的破洞，現場滿地碎玻璃，狼藉一片。

附近居民說，當時先聽到一聲巨響，隨後門窗卡卡作響，還以為是發生地震。也有人聽到爆炸聲以為是卡車衝撞民宅，跑到屋外看到一地碎玻璃，才知道是瓦斯氣爆，至今仍餘悸猶存。

據了解，氣爆發生當時，屋內只有魏姓男子一人。較特別的是，房間內有一桶家用瓦斯桶，消防局初步懷疑屋主點火引爆瓦斯，但不排除意外可能，詳細原因仍待鑑識調查。

受氣爆影響，埔里新生路與朝陽路口附近民宅也遭受波及，門窗玻璃碎片四散，恐危及來往民眾安全。當地里長隨即向鎮公所求援，由於清潔隊員已分派至其他勤務，只能臨時抽調回收場人員趕赴現場，緊急清理滿地玻璃。

消防局與警方已介入調查，釐清爆炸原因與經過；清潔隊則提醒，事故現場周邊碎玻璃銳利，居民及用路人務必小心通行。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980