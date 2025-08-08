街友路上遊蕩需協助？楊梅警到場發現真相

桃園市一名49歲陳姓男子6日上午10時許獨自在新屋區長祥路徘徊，熱心民眾以為是街友需要協助，向楊梅警分局報案，警方到場發現男子無法表達自己的身分，所幸經過員警以警政相關系統耐心比對，終於查到男子的姓名及住家地址，並與其家屬聯繫、護送他平安返家。據警方了解，原來男子不是街友，是因為患有溝通上的障礙及失智情形，才會獨自離家遊蕩、無法清楚與人溝通。

頭洲派出所員警護送男子返家。圖：讀者提供

頭洲派出所表示，警員劉岳錩、實習生彭貫語與鄭俊祺接獲一位熱心民眾報案，表示在新屋區長祥路有疑似街友的男子需要協助，警方立即趕赴現場關心，與男子交談時，發現男子無法正常溝通，對於個人的身分資料都記不清楚無法提供警方，不過員警還是耐心溝通希望能獲得有效的資訊，無奈嘗試許久都未果。後續警方將男子照片拍下，並請派出所值班員警協助利用警政相關系統進行比對，經過比對後才得知男子的真實身分及住家地址，警方便驅車將男子送返回家。家屬向警方說，男子先前患重病，康復後便有溝通上的障礙以及失智情形，且偶爾會獨自離家遊蕩，所幸最終經過警方協助後平安返回家中，非常感謝警方的協助。

男子家屬對於頭洲派出所警方的協助非常感謝。圖：讀者提供

楊梅分局長張仁傑表示，為民服務是警察的重要工作，對於派出所員警能夠及時前往協助，以避免發生意外狀況，值得讚許。他並呼籲民眾應隨時留意家中成員外出狀況，有失智情形可於身上放置家人聯絡方式或申請防走失手鍊以利協尋，如須任何相關協助可立即撥打110報案專線。

