快訊

台南百年罕見豪雨 國定古蹟「台灣府城」南門段城垣傳塌陷

OpenAI的GPT-5和GPT-4差異在哪？有感變快、1圖看ChatGPT新舊5大比較

台灣寶可夢中心開賣16款新品！夏日必備木木梟草帽、噴火龍毛巾太可愛

聽新聞
0:00 / 0:00

影／南投砂石車駕駛拒檢狂飆15公里辯找不到停車位 警用一物打臉

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

南投縣竹山警分局查緝砂石違停，一輛無牌砂石車趁機落跑，警車一路追趕、多次要求停車受檢，砂石車卻一路北逃15公里才被攔下，辯稱找不到地方停車，警方認為他涉及闖紅燈、未懸掛牌照等，開出10張罰單，重罰25萬元並吊扣駕照

竹山警分局指出，警方巡邏發現兩輛砂石車路邊違停，導致其他車輛需繞道閃避，影響交通安全。但砂石車駕駛不在現場，警方在附近尋找，其中一名駕駛趁員警離開，立刻駕車逃離沿路違規行駛。

警車隨後趕上，員警示意停車受檢時，他不僅未減速，反而加速逃逸，沿途闖紅燈、變換車道未打方向燈、跨越禁止變換車道標線，甚至以車輛阻擋巡邏車。還開上國道想避開稽查，從竹山鎮南雲交流道駛上國道北上，橫跨兩個鄉鎮、行駛約15公里，最終在名間鄉下交流道停車受檢。

警方詢問為何未立即停車，砂石車駕駛卻聲稱「從竹山一路開到名間都沒找到適合的地方」，否認有逃逸，並拒收告發單。

警方調查，砂石車載運土方，未使用專用車斗，且未懸掛後車牌。依「道路交通管理處罰條例」最高可罰8萬元，拒絕過磅可再罰9萬元，並視情節記違規點數；一年內累積達12點將吊扣駕照2個月，兩年內吊扣兩次再經記點則吊銷駕照。

本案共開出10張罰單，包括違停、闖紅燈、不遵守道路交通標線、未使用方向燈、大燈損壞、未於車斗標示車牌、未懸掛後號牌、不服稽查取締、裝載砂石土方未依規定，最高可罰25萬3400元，並可能吊扣駕照6個月及吊銷牌照。

竹山警分局呼籲，駕駛切勿心存僥倖，違規不僅危害自身與他人安全，亦可能面臨重罰與駕照、牌照處分；警方執法旨在維護道路安全，有異議應循法定程序申訴。

砂石車未懸掛牌照，拒絕停車受檢，還開上國道企圖躲避警方攔查。圖／警方提供
砂石車未懸掛牌照，拒絕停車受檢，還開上國道企圖躲避警方攔查。圖／警方提供
砂石車司機開車逃離，在名間鄉才被攔下，辯稱拒檢原因是找不到停車位。圖／警方提供
砂石車司機開車逃離，在名間鄉才被攔下，辯稱拒檢原因是找不到停車位。圖／警方提供
砂石車未懸掛牌照，拒絕停車受檢，還開上國道企圖躲避警方攔查。圖／警方提供
砂石車未懸掛牌照，拒絕停車受檢，還開上國道企圖躲避警方攔查。圖／警方提供

砂石 駕照 違停 罰單 闖紅燈

延伸閱讀

台29線高雄甲仙四德大橋路段 砂石車逆向衝撞電桿...駕駛命危

國道林口路段死亡車禍 大貨車追撞砂石車司機夾困釀1死1傷

砂石車突變道！八里轎車閃避不及自撞分隔島翻覆釀2傷

高雄驚傳死亡車禍！機車騎士遭砂石車輾過 全身變形慘死輪下

相關新聞

影／台中年輕女連續到超商猛買2萬商品卡 喜見網友卻又是詐騙

國內詐騙猖獗，警政署統計今年7月全台假交友詐騙2124件，被害金額超過15億元，儘管政府大力宣導仍不時有民眾上當，台中劉...

影／南投砂石車駕駛拒檢狂飆15公里辯找不到停車位 警用一物打臉

南投縣竹山警分局查緝砂石車違停，一輛無牌砂石車趁機落跑，警車一路追趕、多次要求停車受檢，砂石車卻一路北逃15公里才被攔下...

影／國三台南柳營交流道貨車撞護欄一輕傷一無生命跡象

國道3號南二高柳營交流道北上往東山區車道閘道，上午9時45分左右一輛小貨車不明原因失控，撞上分隔島，車內兩人受困，年紀約...

影／撞擊畫面曝！高雄特斯拉闖紅燈撞現代休旅車 波及3機車釀6傷

吳姓男子今天凌晨0時15分駕特斯拉載王姓女友人，在高市民族一路右轉專用車道直接闖紅燈，當場猛撞蔡姓男子駕駛的現代休旅車，...

影／抓到了！台中這棟豪宅高樓層4戶遭鋼珠襲擊引恐慌 彈弓怪客落網

台中市烏日區一棟房價單坪破40萬元的豪宅大樓靠近鐵道的高樓層住戶近日有4戶遭鋼珠射擊，導致門窗玻璃碎裂，引起住戶恐慌並報...

街友騷擾站務員...警進駐基隆站 台鐵工會：維安做不好那來防衛韌性

台鐵基隆站的站務人員屢受余姓男子騷擾，余男還在站內吸菸，並朝售票窗丟菸蒂。台鐵產業工會發出聲明，指高密度的騷擾攻擊，造成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。