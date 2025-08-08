影／南投砂石車駕駛拒檢狂飆15公里辯找不到停車位 警用一物打臉

南投縣竹山警分局查緝砂石車違停，一輛無牌砂石車趁機落跑，警車一路追趕、多次要求停車受檢，砂石車卻一路北逃15公里才被攔下，辯稱找不到地方停車，警方認為他涉及闖紅燈、未懸掛牌照等，開出10張罰單，重罰25萬元並吊扣駕照。

竹山警分局指出，警方巡邏發現兩輛砂石車路邊違停，導致其他車輛需繞道閃避，影響交通安全。但砂石車駕駛不在現場，警方在附近尋找，其中一名駕駛趁員警離開，立刻駕車逃離沿路違規行駛。

警車隨後趕上，員警示意停車受檢時，他不僅未減速，反而加速逃逸，沿途闖紅燈、變換車道未打方向燈、跨越禁止變換車道標線，甚至以車輛阻擋巡邏車。還開上國道想避開稽查，從竹山鎮南雲交流道駛上國道北上，橫跨兩個鄉鎮、行駛約15公里，最終在名間鄉下交流道停車受檢。

警方詢問為何未立即停車，砂石車駕駛卻聲稱「從竹山一路開到名間都沒找到適合的地方」，否認有逃逸，並拒收告發單。

警方調查，砂石車載運土方，未使用專用車斗，且未懸掛後車牌。依「道路交通管理處罰條例」最高可罰8萬元，拒絕過磅可再罰9萬元，並視情節記違規點數；一年內累積達12點將吊扣駕照2個月，兩年內吊扣兩次再經記點則吊銷駕照。

本案共開出10張罰單，包括違停、闖紅燈、不遵守道路交通標線、未使用方向燈、大燈損壞、未於車斗標示車牌、未懸掛後號牌、不服稽查取締、裝載砂石土方未依規定，最高可罰25萬3400元，並可能吊扣駕照6個月及吊銷牌照。